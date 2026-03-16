Pánico y locura en la Panamericana: manejó seis kilómetros a contramano y por el carril rápido de la autopista

Una conductora fue detenida por la Policía Bonaerense luego de protagonizar un peligroso momento durante la tarde de este lunes a la altura del kilómetro 70 de la autopista Panamericana, en la localidad de Campana. La mujer en cuestión manejó seis kilómetros en contramano por el carril rápido con su Toyota Corolla y generó un choque de otra camioneta contra los móviles policiales que detuvieron su temerario accionar. La autora del incidente aseguró que se desorientó y no pudo enmendar lo que sucedía.

Los efectivos policiales debieron desplegar un operativo de contención luego de que la conductora omitiera las órdenes de las autoridades que le remarcaban que se arroje hacia la banquina. En ese lapso fue que un móvil de la Bonaerense chocó con una Toyota Hilux, por lo cual personal médico debió intervenir para atender a los heridos. El impacto fue lo suficientemente fuerte como para que los airbags de los vehículos se activen, pero de acuerdo a la última información todos se encuentran fuera de peligro.

Si bien la mujer fue detenida tras un impresionante operativo que logró interceptar su vehículo y evitar una tragedia aún mayor, todavía las autoridades desconocen cuáles fueron los motivos que llevaron a que cometiera semejante error al volante y que pusiera en peligro su vida y la de los demás durante tanto tiempo. Por un lado, el test de alcoholemia dio negativo y, por el otro, la protagonista declaró que se desorientó al ingresar mal y que no supo cómo corregir la situación.

La demora del operativo policial fue casi nula, ya que sólo fueron seis kilómetros los que tuvieron a la mujer en falta. Ella había entrado a la autopista en la subida de la colectora norte y Chiclana, en una acción que despertó decenas de maniobras peligrosas y posibles choques que fueron evitados sólo por la pericia de las y los automovilistas afectados. Una docena de patrulleros intervinieron tras los diversos llamados al 911, que casi colapsaron las líneas.

Así quedó la Toyota Hilux que chocó contra el patrullero bonaerense, durante el operativo para frenar a la mujer que venía en contramano.

La acción coordinada desplegó a los móviles policiales de forma estratégica para lograr que la mujer baje la velocidad lo suficiente como para que su detención sea más fácil. Fue a la altura de la intersección de Schinoni y la colectora sur que finalmente pudieron hacer que detenga su paso.