"Se escapó el disparo": la absurda explicación de la defensa del asesino del peluquero en Recoleta

La estrategia de la defensa del peluquero Abel Guzmán, quien a fines de marzo asesinó de un disparo a su compañero Germán Medina en un local de Recoleta, parece completamente insólita cuando se la contrasta con las imágenes que se vieron del hecho. El estilista cayó el último miércoles en Moreno, luego de que lo delatara una vecina en la que cortaba el pasto, para conseguir los 5.000.000 de pesos que había de recompensa. Estuvo prófugo diez semanas.

"No hubo intención de matar. Esa es la estrategia de defensa nuestra. Él no es legítimo usuario, no tiene conocimiento sobre el empleo de armas de fuego. Se escapó el disparo, lamentablemente. Yo entiendo que hay una víctima del otro lado, pero yo también tengo una persona a la que tengo que defender", reconoció el abogado penalista Héctor Acosta ante Argenzuela por Radio 10.

El peluquero Abel Guzmán, asesino de su colega Gastón Medina, cayó tras diez semanas prófugo,

El letrado aseguró que entre el viernes y la semana que viene presentarán un escrito ante el Juzgado N°48, a cargo del juez Javier Sánchez Sarmiento, a quien calificó como "uno de los mejores de la Argentina", para sumar a la carga probatoria de más de 70 gigabytes de video que existen hoy en el expediente.

"A él lo imputan por dos hechos: uno es el homicidio agravado, que todos conocen. Y el otro es la privación ilegítima de la libertad, que es otra de las acusaciones", repasó Acosta. "Acá no hay premeditación, no hay nada de lo que está pidiendo la querella. Esto es un homicidio calificado por alevosía", definió.

Luego confirmó que recién durante la mañana de este jueves fue que se encontró con su cliente, cuando este fue trasladado, tras pasar 24 horas incomunicado. "Hablé con él, le comenté cómo iba a ser el proceso, que le iban a tomar una declaración indagatoria, que le iban a preguntar su profesión, que le iban a comentar los hechos que estaban en su contra y le iban a mostrar la carga probatoria", reveló el defensor.

"Acá hay tres partes: el Juzgado que toma las decisiones, el fiscal que acusa y yo que soy el defensor de él. Cada uno hace su trabajo. Y después está la querella, que también hace su laburo", explicó. Acosta a su vez reconoció que recién a las 8 él tuvo acceso al expediente y que sólo pudo leer "un poco en el auto". y que todavía tiene pendiente repasarlo a fondo.

Si bien la estrategia de la defensa busca afirmar que la pistola 9 milímetros con la que mató a Medina se disparó sola, en sus declaraciones también precisó que a su defendido "lo venían persiguiendo en la peluquería". "Se burlaban de él, como se dice en la jerga, lo 'descansaban'". Además sumó que había "maltrato laboral en la peluquería. Todos en general, haciendo hincapié en la víctima y el dueño de la peluquería", acusó Acosta.

"Lo querían echar", aseguró después. La misma confusión que se vio en la argumentación respecto a la muerte accidental, se observó cuando indicó que el dueño de la peluquería sería "votante de Milei". Cuando le preguntaron qué tenía que ver eso con lo que sucedió, contestó: "Y bueno, quieren echar a la gente".