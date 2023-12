Se hicieron pasar por técnicos, amenazaron y golpearon a una jubilada: "Te vamos a quebrar la columna"

"¿Dónde está la plata? Decinos dónde está la plata porque sino te vamos a matar. Si no nos das la plata te vamos a quebrar la columna". Con esta brutal y aberrante frase, dos ladrones se hicieron pasar por técnicos e ingresaron al departamento de Margot, una jubilada de 92 años. Una vez dentro, le pegaron a la mujer con brutalidad mientras le exigían sus ahorros. "Me hice la desmayada. No hice ningún ruidito, me quedé bien floja", contó la víctima.

Margot, la jubilada de 92 años asaltada

Todo ocurrió el miércoles, cerca de las 13:55, en su departamento ubicado en el barrio Nueva Córdoba. Allí aparecieron dos personas que le dijeron a Margot que tenían que arreglar el portero eléctrico. "Cuando abrí, me dijeron: ´Venimos a arreglar el portero del 8°A y el 9°A´. Venían por nosotros seguro. Pensamos que alguien les dijo. ¿Cómo sabían que éramos dos viejas y dónde vivíamos?", se preguntó la víctima, visiblemente angustiada, en diálogo con El Doce de Córdoba.

Según contó, no dudó en ningún momento de la versión de los delincuentes porque con frecuencia tienen inconvenientes con el aparato. Las cámaras de seguridad del edificio captaron como Margot y los malhechores subieron por el ascensor y entraron al departamento. "Subimos por el ascensor, entramos a casa y yo seguí preparando mi almuerzo en la mesada para dejarlos que ellos arreglaran el aparato y segundos me pegaron y me llevaron como una plumita al dormitorio", relató.

La mujer detalló que ahí le siguieron "pegando" mientras le preguntaban "dónde tenía plata guardada". "Me decían: ´dónde está está la plata porque si no te vamos a matar y quebrar la columna´. Yo no pude hablar, entonces el tipo me pegó una trompada, me tiró a la cama y ahí aproveché para hacerme la desmayada. No abrí la boca más, no hice ningún ruidito, me quedé bien floja, como si estuviera desmayada", relató la mujer y resaltó: "Me tuve que aguantar el dolor".

Al verla en estado de inconciencia -según explicó-, los delincuentes intentaron "reanimarla". "Uno de los hombres me sentó y me echaba aire. Me decía: ´Vamos mamita´ y me echaba aire, y no sé cuanto duré así pero no moví un músculo, me banqué el dolor hasta que se cansó de echarme aire y el otro le dijo ´vamos al noveno´, y se fueron. Se llevaron 300 mil pesos y todos los billetes que yo tenía en la billetera, en alguna campera... no dejaron nada, limpiaron todo", contó la jubilada.

Además, explicó que no hizo la denuncia y apuntó directamente contra las autoridades de Córdoba: "¿Para qué voy a hacer la denuncia? si los encuentran, no van a tener la plata y si tienen la plata, se la va a agarrar la policía. no voy a gastar 20 mil taxis, yendo y viniendo, y después no me van a dejar en paz. Lo que sí no abriré más la puerta. Con todos los datos y con la filmación la Policía no los encuentra es porque no quiere ,porque la policía cuando quiere encuentra", agregó.

Las cámaras captaron a los delincuentes entrando al departamento

Y harta, sentenció: "Yo tengo un revólver, un 22 corto antiquísimo, yo lo tenía dentro de una media, vi la media vacía y pensé que se lo habían llevado. Pero no se lo habían llevado, lo encontré después. Si yo lo hubiera visto cuando se fueron, yo agarro, y no te digo que los mato, pero les tiro un par de tiros".