"Si sufría violencia, nunca lo demostró": un policía asesinó a su pareja y luego se quitó la vida

Un horroroso femicidio seguido de suicidio conmocionó a la localidad bonaerense de Villa Domínico, Avellaneda, en la madrugada de este lunes. Un agente de la Policía Federal Argentina (PFA), identificado como Jairo Kevin Emanuel Choque, mató a golpes a su pareja y luego se disparó en la cabeza con su arma reglamentaria.

Un agente de la Policía Federal Argentina (PFA), identificado como Jairo Kevin Emanuel Choque, mató a golpes a su pareja.

El brutal episodio ocurrió en una vivienda de la calle Patagones al 400. Las alarmas se encendieron cuando vecinos del lugar alertaron al 911 por la ausencia de actividad en la casa y los ruidos extraños percibidos horas antes. Al llegar, los efectivos de la Comisaría Séptima de Avellaneda encontraron un escenario desgarrador: el cuerpo de la mujer, en posición fetal sobre la cama, sin signos de heridas de bala pero con evidentes marcas de violencia. A su lado, yacía el policía con un disparo en la cabeza.

El parte indica que el médico del SAME arribó a las 6:44 de la mañana y confirmó ambas muertes. Choque fue identificado por un vecino y compañero de trabajo. "La víctima, cuya identidad aún no ha sido revelada, no presentaba heridas de arma de fuego. El médico informó que la causa de la muerte fue debido a golpes", señala el informe. Tras el hallazgo, la Policía Federal Argentina inició una investigación para esclarecer el hecho.

Se espera el resultado de la autopsia y de los peritajes realizados en la escena del crimen para determinar con mayor precisión lo sucedido. Este nuevo femicidio vuelve a encender las alarmas sobre la violencia de género en el país, un flagelo que no cesa. Las autoridades locales se encuentran recopilando testimonios de vecinos y familiares para reconstruir la relación entre la víctima y el agresor, y conocer si existieron denuncias previas o señales de alerta que no fueron atendidas a tiempo.

Mientras tanto, el barrio está sumido en el estupor y la indignación. "Era una chica tranquila, nunca la vimos envuelta en problemas. Si sufría violencia, nunca lo demostró", expresó una vecina con la voz entrecortada. La fiscalía de turno del Departamento Judicial Avellaneda-Lanús está a cargo de la causa y determinará los pasos a seguir en la investigación. Un nuevo caso de violencia extrema deja un rastro de dolor e interrogantes, mientras que la sociedad clama por justicia y medidas concretas para frenar esta epidemia de femicidios.