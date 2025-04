Testigos complican a Luque por la muerte de Maradona: "Nosotros hasta acá llegamos"

Los testimonios presentados en la décima audiencia del juicio por la muerte de Diego Maradona complicaron aún más la situación legal de Leopoldo Luque, que ejerció como médico de cabecera del astro del fútbol.

En cada declaración, Luque fue señalado como la persona que decidió operar a Maradona de la cabeza apenas 20 días antes de su muerte, a pesar de las advertencias de varios profesionales de la salud muy cercanos que consideraban innecesaria esa intervención quirúrgica.

Diego Maradona y Leopoldo Luque

Fue Flavio José Tunessi, médico traumatólogo del club Gimnasia y Esgrima de La Plata, quien tuvo un papel crucial en los días previos a la cirugía. Fue él quien observó el deterioro físico y emocional de Maradona hacia finales de octubre de 2020; su testimonio es clave pues lo veía casi diariamente en la sede del equipo platense.

Además de su rol en Gimnasia, Tunessi prestaba servicios en el sanatorio Ipensa de La Plata y es por eso que desde la llegada de Maradona al club, Luque se comunicaba con él para que le informara sobre cualquier malestar que el Diez pudiera manifestar. En ese sentido, el traumatólogo contó que estuvo dispuesto a colaborar.

Leopoldo Luque

En su declaración ante la justicia, Tunessi explicó que vio un significativo deterioro en la salud de Maradona entre el partido inicial durante la pandemia y la celebración de su cumpleaños número 60 en el estadio: "Lo vi muy desmejorado, más flaco, poco ánimo, se tambaleaba . Me sorprendió que le pregunté si necesitaba algo y me dijo 'no, me voy, no estoy bien' y se fue", dijo el médico contundente.

Al día siguiente, Luque contactó a Tunessi para discutir una posible internación debido a que Maradona estaba "deshidratado y anémico". Tunessi no tuvo objeciones al respecto y es por eso que Maradona fue internado en la clínica poco después, donde se le realizaron estudios de rutina, análisis de sangre y una tomografía computada: los resultados revelaron un hematoma subdural que Guillermo Burry, jefe de neurología del hospital, describió como "pequeño, leve".

El pueblo pide justicia por Diego Maradona

Los médicos Marcos Correa, Burry y Cesarinni coincidieron en sus declaraciones en que el hematoma era crónico y no responsable del cuadro clínico del paciente y, en la misma línea tampoco consideraron que requería cirugía urgente. Sin embargo, Luque tomó su propia decisión y optó por intervenirlo quirúrgicamente de manera "urgente".

Tunessi recordó lo que conversó con el médico de cabecera del astro del futbol mundial: "Yo le dije a Luque que la decisión del sanatorio Ipensa fue que el hematoma no era quirúrgico, pero él consideró que sí y dijo que lo iba a trasladar para operarlo. Yo le dije 'nosotros hasta acá llegamos '", recordó contundentemente.

Leopoldo Luque

El acusado solicitó reunirse con Burry para discutir la situación y compartir opiniones. Según Burry, "yo (sobre el hematoma) definí una conducta expectante. Es decir, que se le dé medicación, que lo vea el clínico, el cardiólogo y hacer un seguimiento neurológico. Hay hematomas que con tratamientos médicos se pueden ser reversibles. Para mí no había emergencia", explicó y con esa declaración dejó a Luque cada vez más complicado.

Burry y Luque mantuvieron una charla donde intercambiaron perspectivas científicas sobre el caso. Mientras que Burry expresó que en el sanatorio Ipensa "no se operaría a Maradona debido a otras prioridades" y al "estado no compensado del paciente", Luque decidió trasladar a Maradona ese mismo día a la Clínica Olivos para realizar la operación de urgencia.

El pueblo pide justicia por Diego Maradona

Las declaraciones de estos cuatro profesionales de la salud dejan en evidencia el accionar errático de Leopoldo Luque que al momento está en el ojo de la tormenta e implicado hasta las manos en la muerte de Diego Maradona. Sin embargo, todavía queda mucho juicio por delante pero con una clara línea de investigación sobre el accionar del médico personal del mejor jugador de fútbol de la historia mundial.