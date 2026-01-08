Quebrado en llanto, un ciudadano echó a turistas del Parque Nacional Los Glaciares: "Estos hijos de p* están prendiendo fuego"

Mientras el fuego arrasa con más de 1.800 hectáreas en el norte de Chubut, específicamente en la zona de Puerto Patriada, un acto de irresponsabilidad e inconsciencia sacudió al país que todavía está alerta por el desarrollo de los focos ígneos en la provincia patagónica.

Martín Ezequiel Morales, un comunicador oriundo de El Calafate, expuso en redes sociales el indignante momento en que sorprendió a dos turistas extranjeros haciendo fuego en el Parque Nacional Los Glaciares, un área donde está estrictamente prohibido.

Martín Morales, vecino de El Calafate echó a turistas del Parque Nacional Los Glaciares

En un contexto en el que brigadistas de diversas provincias luchan día y noche contra incendios forestales sin precedentes, este tipo de actitudes son inadmisibles. Morales, quien utiliza sus redes sociales para promover el turismo responsable, grabó y compartió el momento en que increpó a los turistas: "Me acabo de dar toda la vuelta porque vi una nube de humo y salía de ahí. Estos hijos de p* están prendiendo fuego ", expresó con evidente indignación entre gritos y un llanto desconsolado.

El video muestra a los extranjeros ignorando inicialmente las advertencias del joven, quien no dudó en insistir con firmeza: "En ningún lado se puede hacer fuego. Hay mucho incendio". Morales también les exigió que levantaran su campamento y apagaran la fogata: "Se van de ahí, ahí no se puede dormir. Levantar campamento y apagar fuego. Allá carpa, acá no. No más fuego, levanten ", dijo entre lágrimas de angustia y preocupación.

La reacción desaprensiva de los turistas no solo generó la indignación del joven santacruceño, sino también de miles de usuarios que viralizaron su publicación: "Es una falta de respeto al bosque", reclamó Morales, visiblemente afectado por la situación.

La situación no es menor ni aislada. En un momento crítico para la Patagonia, donde las altas temperaturas y la sequía crean un terreno fértil para los incendios forestales, este tipo de conductas representan un peligro inminente para los ecosistemas y las comunidades locales. Mientras brigadistas de Neuquén, Chubut y Río Negro trabajan incansablemente para controlar el desastre en Puerto Patriada, resulta inadmisible que visitantes ignoren las normativas básicas de preservación ambiental.

Incendios forestales intencionales en El hoyo, Chubut

Morales alertó a las autoridades del Parque Nacional sobre lo ocurrido y pidió colaboración ciudadana para identificar a los responsables: "Por favor compartir, estaban haciendo fuego en Laguna Torres y se dieron a la fuga una pareja de extranjeros". Su llamado fue respondido con más de 120 mil visualizaciones y una catarata de comentarios que respaldaron su accionar.

Después de que el gobernador de Chubut, Ignacio Torres confirmara que los incendios son intencionales, este episodio no pasa desapercibido; es que las áreas naturales patagónicas no son solo destinos turísticos, son patrimonio que se debe proteger con responsabilidad y compromiso.