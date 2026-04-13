2° round, Milei vs. Magnetto: le mojaron la oreja al empresario y la fusión Telecom-Telefónica sigue en un limbo

En el cuadrilátero político y económico de la Argentina, el segundo round entre Javier Milei y Héctor Magnetto se perfila como un enfrentamiento que nunca antes se había dado en el país. El presidente libertario decidió "mojarle la oreja" al Grupo Clarín al rechazar el plan presentado para avanzar con la fusión entre Telecom y Telefónica, una operación que Magnetto había orquestado con maestría financiera.

La decisión de Milei profundiza un enfrentamiento que ya era evidente pero sobre todo abre un nuevo capítulo en la disputa por el control del mercado de las telecomunicaciones en la Argentina libertaria. Es que según fuentes cercanas a las negociaciones, Clarín había presentado una propuesta que cumplía parcialmente con las exigencias del gobierno libertario.

Javier Milei en Casa Rosada

El pedido del gobierno de La Libertad Avanza fue clarito: para evitar caer en una posición dominante, el conglomerado mediático se comprometió a desprenderse de 2.9 millones de los seis millones de clientes que el Ejecutivo exigía como condición para aprobar la fusión. Para esto, ofreció dos empresas interesadas en absorber esa cartera: una liderada por un ex CEO de Telefónica y otra de origen local, lista como alternativa en caso de objeciones.

Sin embargo, el gobierno de Milei pegó fuerte y no dio el visto bueno. La negativa, no respondería únicamente a preocupaciones sobre la competencia en el mercado, sino que refleja una lucha de poder más profunda entre el presidente y el hombre fuerte detrás del Grupo Clarín. Y esto es una gran paradoja pues Milei hizo del libre mercado su bandera, pero ahora impone condiciones severas que frenan una operación comercial ya cerrada.

Héctor Magnetto

Cabe recordar la trama detrás de este histórico combate: desde el inicio, el gobierno de Milei había alentado que la filial argentina de Telefónica fuera adquirida por un consorcio de empresarios locales liderado por Darío Werthein y Marcelo Mindlin, dos figuras centrales en el poder económico del país. Sin embargo, la jugada maestra de Magnetto cambió las reglas del juego: con un crédito de 1.200 millones de dólares, Clarín cerró la compra al contado con la matriz española de Telefónica, dejando fuera de carrera a sus competidores locales .

Por otro lado, Marcelo Figoli y Rodrigo Lugones también jugaron roles significativos en este ajedrez corporativo. Por su parte, Figoli, inicialmente alineado con Lugones —hijo del ministro de Salud y hombre clave en el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom)—, terminó distanciándose tras desacuerdos internos que complicaron aún más las negociaciones. Mientras tanto, Lugones fue señalado como una pieza clave en la estrategia gubernamental para imponer condiciones draconianas, excesivamente severas a Clarín desde su posición en el organismo regulador.

La puja por la fusión entre Telecom y Telefónica

¡Pero cuidado! Magnetto no es un contrincante que se quede en la lona sin pelear. Su decisión de financiar la compra mediante un préstamo multimillonario dejó entre las cuerdas al gobierno, dejando a Milei y su equipo en completo ridículo sin margen para maniobrar en el corto plazo. Sin embargo, este movimiento audaz tiene un costo: ahora Clarín debe enfrentar los vencimientos de esa deuda sin haber logrado perfeccionar la operación ni obtener el aval regulatorio necesario para avanzar con la fusión.

Ahora, en este combate, Javier Milei está en una esquina completamente decidido a demostrar que no le teme a uno de los pesos pesados del poder económico y mediático argentino. Héctor Magnetto, en la otra esquina, deberá decidir si busca otra estrategia para salir del rincón o si redobla su apuesta contra un oponente impredecible y combativo. En este ring político-económico, los golpes bajos no están descartados y el Knockout sigue siendo una posibilidad latente.