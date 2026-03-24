A 50 años de la dictadura, Axel Kicillof destapó las verdaderas intenciones económicas de la Junta Militar

El 24 de marzo de 2026 marca un hito en la memoria colectiva de los argentinos. Se cumplen 50 años del último golpe de Estado en el país, una fecha que recuerda los horrores de la dictadura cívico-militar y convoca a reflexionar sobre el valor de la democracia y los desafíos que enfrenta en el presente. En este contexto, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, compartió un mensaje contundente.

Desde sus redes sociales, Kicillof expresó: "A 50 años del último Golpe Militar resulta imprescindible tener presente que ese golpe no fue solamente una tragedia represiva, fue también un proyecto económico", dijo desentrañando las verdaderas intenciones detrás del régimen dictatorial, que no solo buscaba imponer el terror, sino también transformar estructuralmente al país en beneficio de unos pocos.

Kicillof en la marcha del Día de la Memoria de 2024

El gobernador profundizó en su análisis al señalar: "La dictadura se propuso disciplinar a la sociedad, desarmar las capacidades productivas e industriales de nuestro país y desatar la especulación financiera. En esencia, primarizar nuestra economía y precarizar el trabajo ", dijo para resaltar cómo el modelo económico impuesto por las Fuerzas Armadas tuvo como objetivo principal desarticular las bases de una Argentina productiva y solidaria, en favor de un esquema de concentración económica y exclusión social.

Kicillof no se limitó a describir el pasado sino que también subrayó la importancia del presente y el futuro: "Además de quebrar la Democracia, se buscó, también, quebrar a las organizaciones, quebrar la solidaridad y sofocar cualquier tipo de esperanza colectiva con relación a una sociedad más justa".

A 50 años del último Golpe Militar resulta imprescindible tener presente que ese golpe no fue solamente una tragedia represiva, fue también un proyecto económico. La dictadura se propuso disciplinar a la sociedad, desarmar las capacidades productivas e industriales de nuestro... pic.twitter.com/nqXBakQyWy — Axel Kicillof (@Kicillofok) March 24, 2026

El mensaje del gobernador cerró con una reflexión profundamente emotiva y movilizadora: "No recordamos para quedarnos en el pasado; recordamos para cuidar la Democracia, para defender el futuro y para no naturalizar, nunca, la violencia contra la Constitución y contra la dignidad de nuestro pueblo. Nunca", dijo contundentemente.

Finalmente, Axel Kicillof destacó el papel fundamental de quienes resistieron durante los años de terror y oscuridad: "Esta etapa democrática de la Argentina fue construida en base a la valentía y el coraje de las Madres, las Abuelas y de todo un pueblo que luchó por la memoria, la verdad y la justicia. 30 mil los compañeros y compañeras desaparecidas, presentes. Ahora y siempre".