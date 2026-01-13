A diez meses del ataque de las Fuerzas Armadas de Patricia Bullrich, así está Pablo Grillo

A diez meses del fatídico 12 de marzo, el caso de Pablo Grillo, el fotoperiodista que sufrió un impacto de bala de gas lacrimógeno en la cabeza durante una represión frente al Congreso, sigue siendo un tema que no parece resolverse.

Mientras su recuperación avanza lentamente, las demandas de justicia por parte de su familia y sectores de derechos humanos siguen firmes, en contraste con las recientes declaraciones de la exministra de Seguridad Patricia Bullrich, que reavivan la polémica.

Pablo Grillo

Grillo, quien estuvo al borde de la muerte tras el ataque, muestra signos de mejoría. Según declaraciones de su familia a través de la cuenta "Justicia por Pablo Grillo", el joven ha logrado avances significativos: "Pablo está mejor, evoluciona favorablemente en su rehabilitación y lo vemos sonriendo y conectado con su entorno. Pero el grito de justicia sigue intacto ". Las imágenes compartidas en redes sociales muestran a Pablo sonriente y retomando pequeños aspectos de su vida cotidiana, como compartir mates en una plaza.

Sin embargo, el proceso judicial que busca esclarecer los hechos parece haberse estancado. En octubre, Héctor Guerrero, el gendarme señalado como responsable del disparo, fue procesado por la Justicia. A pesar de este avance, no se investigaron las responsabilidades de los mandos superiores, incluida la entonces ministra de Seguridad Patricia Bullrich. La familia de Grillo no duda en señalar a toda la cadena de mando como responsable: "Guerrero y toda la cadena de mando, hasta Patricia Bullrich, son responsables. No nos olvidamos".

Lejos de expresar arrepentimiento o autocrítica, Bullrich defendió recientemente el accionar de las fuerzas federales. En una entrevista con María O'Donnell, calificó el disparo como un procedimiento correcto y minimizó las consecuencias del ataque: "Que la Justicia lo haya procesado y que haya actuado como actuó es un dato de la Justicia. Yo lo que te puedo decir es que vi las pericias, conozco las pericias y dan que el gendarme tiró de manera correcta. Ni siquiera se sabe qué gendarme tiró, esa es la realidad de la causa", afirmó.

Además, justificó las lesiones sufridas por Grillo dentro de una lógica de "orden y paz": "Ahora, la Argentina que no tomó medidas por las consecuencias tuvo durante 25 años las calles tomadas. Nosotros tomamos medidas, tuvimos algún problema como el caso de Grillo, pero logramos algo muy importante, que fue lograr orden y paz en las calles de Buenos Aires".

Estas declaraciones generaron indignación porque no hacen más que justificar un ataque a la prensa como parte del "orden" en un contexto en el que avanza la normalización de la es violencia institucional. La familia de Pablo Grillo insiste: "¡Nunca Más a la mentira y la Represión!". Mientras tanto, el caso sigue siendo un recordatorio doloroso de los límites cruzados en nombre del control estatal bajo la sangrienta gestión de Javier Milei y su séquito de lúgubres funcionarios.