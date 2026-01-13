El fuego de la Patagonia y las llamas de La Libertad Avanza: la nueva mojada de oreja de Villarruel a Milei

Mientras las llamas devoran los bosques de la Patagonia y el humo asfixia a comunidades enteras, el fuego no solo consume hectáreas de naturaleza, sino que también aviva las tensiones políticas en la Argentina. La vicepresidenta Victoria Villarruel, en un gesto que sorprendió a propios y ajenos, decidió viajar al epicentro del desastre en Chubut, dejando en evidencia la inacción del presidente Javier Milei, quien se limitó a publicar una foto generada por inteligencia artificial para simular su presencia en la zona.

Villarruel recorrió por tierra los sectores más afectados, desde Epuyén hasta el Parque Nacional Los Alerces, en un intento por comprender de primera mano la magnitud de la tragedia. Sin embargo, su solicitud para sobrevolar las áreas más dañadas en un helicóptero fue rechazada por el Gobierno nacional , lo que desató un nuevo capítulo en la ya tensa relación entre la vicepresidenta y la Casa Rosada. Según fuentes cercanas, este rechazo no fue más que un acto de revanchismo político por parte de un Ejecutivo que no tolera las acciones independientes de Villarruel.

Javier Milei y Victoria Villarruel en una de sus últimas apariciones juntos

La negativa al helicóptero no solo dejó a la vicepresidenta sin una visión aérea de los daños, sino que también expuso las fracturas internas en el oficialismo. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, de las costillas de Patricia Bullrich, habría sido clave en la decisión. No es secreto que Bullrich mantiene una relación tirante con Villarruel y que su rivalidad trasciende lo político para convertirse en personal. En un contexto tan delicado como el actual, estas disputas internas no hacen más que profundizar el descontento social de los y las argentinas.

Por su parte, Villarruel no dejó pasar la oportunidad para responder a las críticas y lanzar un dardo directo contra quienes intentaron minimizar su accionar. En un posteo que rápidamente se viralizó, afirmó: "Sin distinción de nacionalidad, origen étnico o ideología, quien delinque debe responder ", dijo como una clara réplica a las declaraciones previas de Bullrich, quien había señalado a la comunidad mapuche como responsable de los incendios. Sin embargo, el fiscal Carlos Díaz Mayer ya descartó cualquier acción coordinada por parte de los mapuches, aunque reconoció que el fuego fue intencional.

Nuestra Patagonia se incendia año tras año. Parques nacionales y tierras fiscales y privadas son arrasadas por el fuego iniciado con dolo, por negligencia o en forma fortuita.

Todos los años se repite esta tragedia que nos duele a todos los argentinos, por eso voy a proponer a... pic.twitter.com/KdjHTfc06n — Victoria Villarruel (@VickyVillarruel) January 12, 2026

En este contexto, el presidente Milei no hace más que alimentar las críticas con su inacción. Su publicación en redes sociales, donde aparece en una imagen generada por inteligencia artificial junto a bomberos combatiendo el fuego, fue percibida como una burla por muchos ciudadanos que viven con angustia y desazón la crisis climática más peligrosa de la historia. Lejos de brindar soluciones concretas o acompañar a las comunidades afectadas, Milei parece estar más enfocado en mantener su imagen pública que en ejercer el liderazgo que se espera de un jefe de Estado.

La foto de Milei con IA para reconocer el trabajo de los y las brigadistas que trabajan en l Patagonia

La polémica también alcanzó al secretario de Comunicación, Javier Lanari, quien intentó justificar la negativa al helicóptero con un tuit cargado de ironía: "Todas las herramientas que dispone el Estado están destinadas exclusivamente a combatir el fuego. No están al servicio de la 'alta política'. Parece mentira. Pero hay quienes todavía no lo entienden...". La referencia a la "alta política" no fue casual sino que más bien se trató de un recordatorio mordaz hacia una frase pronunciada por Villarruel tiempo atrás, que aún parece resonar en los pasillos del poder.

Todas las herramientas que dispone el Estado están destinadas exclusivamente a combatir el fuego. No están al servicio de la "alta política". Parece mentira. Pero hay quienes todavía no lo entienden... — Javier Lanari (@javierlanari) January 12, 2026

Mientras tanto, los incendios continúan arrasando con entre 12 mil y 14 mil hectáreas y dejando a cientos de familias al borde del desamparo. Las recientes lluvias trajeron algo de alivio, pero los especialistas advierten que el peligro persiste y que la situación está lejos de ser controlada. En este escenario crítico, las mezquindades políticas no hacen más que profundizar la sensación de abandono entre los habitantes del sur argentino.

La Patagonia arde, pero no solo por el fuego que consume sus bosques. Las llamas también se avivan en el terreno político, donde cada acción —o inacción— parece estar calculada para sumar puntos en una disputa entre Victoria Villarruel y Javier Milei que poco tiene que ver con las necesidades reales del país.