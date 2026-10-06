Caputo le dio la razón a Bessent: admitió que EE.UU. ve a Milei como la llave que abrió las puertas a la ocupación de Latinoamérica

Primero habló el que puso la plata. Después, el que la recibió. Un día después de que Scott Bessent contara que el rescate financiero a la Argentina sirvió para alinear a América Latina con Washington, el ministro Luis "Toto" Caputo completó el cuadro desde este lado del mostrador.

En el programa de Daniel Parisini, con su nombre de guerra el Gordo Dan, soltó la frase que confirma la lectura del Tesoro: " Estados Unidos reconoce que el cambio que hay en Latinoamérica se dio a partir de Milei ".

Luis Caputo

Caputo lo presentó como un elogio. Pero puesta al lado de lo que dijo Bessent, la frase cuenta otra historia: la de un gobierno que fue sostenido por la Casa Blanca en su peor momento, y que a cambio se volvió la pieza central de la estrategia de Estados Unidos en la región.

El ministro estuvo este lunes 5 de octubre en La Misa, de Carajo Stream, y se explayó sobre geopolítica. "En menos de un año el continente se tiñó de aliados estratégicos, desde EEUU valoran lo que ha hecho el Presidente (Milei) por la región y le tienen gran afecto", aseguró.

🚨🇦🇷🇺🇸 | En La Misa del @GordoDan_ , Toto Caputo aseguró que Estados Unidos reconoce el liderazgo de Javier Milei en el giro político de América Latina y destacó su amistad con Donald Trump. "Ellos valoran enormemente lo que ha hecho Milei por la región. Le tienen un afecto tremendo. La relación es impresionante". — La Derecha Diario (@laderechadiario) October 6, 2026

También habló de Brasil, después del triunfo de Flávio Bolsonaro en la primera vuelta: "Argentina tiene una relación histórica institucional y comercial con Brasil independiente de quien gane". Y reivindicó que Milei avance sin especular en lo que considera "lo mejor para Occidente".

Lo que había dicho Bessent

Para entender el peso de las palabras de Caputo hay que volver a la entrevista del secretario del Tesoro con Axios: "Diría que la estabilización de Argentina ha propiciado un cambio radical en América Latina, algo generacional o quizá sin precedentes en la historia: nunca antes habíamos tenido a tantos países latinoamericanos aliados con EEUU ".

El Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Scott Bessent, volvió a respaldar en forma contundente el rumbo económico de la Argentina y destacó el rol del país como un aliado estratégico clave en la región. Durante una entrevista, el funcionario estadounidense repasó la asistencia otorgada al Banco Central mediante un swap de monedas plenamente garantizado, con el que frenaron un intento desestabilizador de la oposición para generar pánico financiero durante el 2025. Además, dejó la puerta abierta a repetir la operación si fuera necesario de cara al 2027, señalando que la estabilización de la Argentina marcó un cambio histórico en América Latina. — CONTRA RELATO (@contrarelatoarg) October 5, 2026

Cuando le preguntaron si Washington volvería a usar esas herramientas, respondió: "¿Podríamos volver a hacerlo? Por supuesto". El contexto es conocido. En 2025, Estados Unidos compró pesos y puso a disposición de la Argentina un swap por USD 20.000 millones cuando al Gobierno se le quemaban los papeles en plena campaña. Bessent dice que eso cambió la región. Caputo dice que Estados Unidos le reconoce a Milei ese cambio. Dos caras de la misma moneda.

La economía según Toto: "No estamos bárbaro, vamos bárbaro"

En el plano local, el ministro describió un país que cuesta reconocer. "La gente valora lo que venimos haciendo", afirmó y siguió: "Hoy la macroeconomía está ordenada, las crisis se generan por mala praxis".

Javier Milei y Luis Caputo pusieron a la industria argentina de luto

La frase de la noche fue otra: "No estamos bárbaro, vamos bárbaro, este es el camino". Y volvió a su número favorito: "Hay 12 millones de pobres meno", dijo al mismo tiempo que definió a Milei como un "rockstar" en el mundo y aseguró que la Argentina se convirtió en un "faro de atracción".

La Argentina que promete si gana Milei:

De cara a las elecciones, Caputo desplegó el catálogo de promesas:

Inversiones por más de 200 mil millones de dólares.

Crecimiento cercano al 2% para fin de año, que sería el tercer año consecutivo de expansión.

Equilibrio fiscal financiero "por primera vez en la historia".

Una nueva licitación de créditos hipotecarios y señales de recuperación en la construcción.

Luis Caputo, Javier Milei, Karina Milei

Sobre la oposición, descartó a Axel Kicillof como alternativa y dijo que el kirchnerismo necesita "generar miedo". "Lo importante es lo que hacemos nosotros, no nos dejamos encantar por el canto de las sirenas", remató. También contó que le transmite sus reflexiones políticas directamente a Karina Milei.

El problema es que esa Argentina que "va bárbaro" no aparece en la calle. En los barrios populares, el 78% de los hogares está endeudado y el 45% de esas deudas se tomó para comprar comida, según el CISUR. La cadena de panaderías Pandanés acaba de cerrar sus 25 locales y dejó a 150 trabajadores en la calle con un WhatsApp a la madrugada. Los panaderos dicen que las ventas de pan cayeron entre 50% y 60%. Y el JP Morgan pronosticó recesión para el tercer trimestre.

Hay un detalle más. Según la columna de Jorge Liotti en La Nación, el propio Caputo habría admitido en una cena en París que la economía real está golpeada y que no tiene " más conejos para sacar de la galera ". En el streaming amigo, en cambio, todo marcha.

Entre lo que dijo Scott Bessent y lo que dijo Luis Caputo queda armada la película completa: Washington puso la plata, el Gobierno puso el alineamiento, y la cuenta la siguen pagando los que no llegan a fin de mes.