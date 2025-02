Cavallo le respondió a Milei con un posteo del pasado: "Para que no se distorsione mi posición"

La tensión entre el ex ministro de Economía Domingo Cavallo y el presidente Javier Milei alcanzó un nuevo nivel tras la serie de cuestionamientos del economista sobre la política cambiaria del Gobierno. El episodio terminó con la salida de su hija, Sonia Cavallo, de la embajada argentina en la OEA, decisión que el mandatario tomó horas después de calificar al ex funcionario como "impresentable". En medio de la polémica, Cavallo decidió responderle al presidente con un antiguo posteo de su blog en el que expresaba su apoyo a Milei antes del ballotage durante una entrevista con TN. "Para que no se distorsione mi posición antes de la elección", escribió el ex ministro, recordando sus declaraciones de noviembre de 2023 en las que afirmaba que el líder de la Libertad Avanza representaba "el cambio" y que lo votaría.

El posteo de Cavallo tras el despido de su hija Sonia de las filas de Las Fuerzas del Cielo

El economista recordó su postura en la campaña electoral: "Massa es la continuidad y Javier (Milei) es el cambio. No me pronuncié en la primera vuelta porque veía que todos los candidatos de la oposición se movían en la misma dirección. Pero en el balotaje no tuve dudas". Además, destacó que había advertido al ahora presidente sobre los riesgos de una liberalización abrupta del tipo de cambio. El detonante de la disputa fue un análisis de Cavallo publicado en su blog el pasado viernes, donde puso en duda la viabilidad del levantamiento del cepo cambiario incluso con un posible desembolso del FMI.

Palabras más, palabras menos, el ex ministro alertó al presidente: "No significarán un aumento de las reservas netas como el que se necesita para poder eliminar el cepo cambiario". Y la respuesta de Milei no tardó en llegar. En una entrevista televisiva, el mandatario descalificó a Cavallo y lo acusó de haber trabajado para que él no llegara a la presidencia: "Hay que ver a quién responde. Durante la campaña, llamaba a que yo no me presentara". El ex ministro de Economía también criticó la apreciación del peso, comparándola con los años finales de la convertibilidad, y advirtió sobre un posible escenario de recesión severa.

En ese sentido, explicó: "Lo que advierto y se lo dije a él es que es muy importante unificar y liberalizar el tipo de cambio, pero hay que hacerlo de manera no traumática", explicó. En sus últimas declaraciones radiales, Cavallo había sido aún más categórico: "Si no devaluás ahora, es probable que tengas serios problemas antes de las elecciones. Si devaluás, es probable que las pierdas, pero al menos no tendrás los serios problemas que tuve yo en 2001". Estas palabras fueron el punto de quiebre que desató la furia de Milei. El conflicto alcanzó un nivel personal con la decisión del Gobierno de apartar a Sonia Cavallo de su cargo en la OEA.

La medida fue confirmada por el vocero presidencial, Manuel Adorni, a través de redes sociales. La decisión refuerza la línea dura de Milei contra los economistas que cuestionan su gestión. En este contexto, la disputa entre Cavallo y Milei deja al descubierto las profundas diferencias dentro del oficialismo respecto a la estrategia económica, en un momento en el que el Gobierno enfrenta crecientes presiones para definir el rumbo de su política cambiaria y monetaria. Recordemos que en 2023, el mandatario libertario había definido a Cavallo como "el mejor economista de la historia argentina" en el programa de Mirtha Legrand. Aunque ahora cambió de parecer.