Con la ayuda de la Corte, el Gobierno resiste el mega DNU no se cae y defiende la Ley de Tierras

El Gobierno de las fuerzas del cielo decidió dejar de esconderse. Una semana después del fallo de la Corte Suprema que volvió a poner en vigencia el artículo 154 del DNU 70/2023, el vocero presidencial Adrián Ravier salió a hacer una defensa cerrada de la venta de tierras a extranjeros sin límites. Negó que eso afecte la soberanía nacional, explicó que el objetivo es atraer capitales y, de paso, se mostró muy confiado en que la oposición no va a poder voltear el decreto insignia de Javier Milei en la sesión del 15 de octubre.

Desde la tradicional conferencia de prensa en Casa Rosada, Ravier fue tajante: "De ninguna manera un extranjero, una persona física o jurídica que compre una tierra en Argentina le hace a la Argentina perder soberanía".

Ley de Tierras

Para defender la apertura, enumeró ejemplos: extranjeros que compren campos para instalar un coto de caza, producir limones en Tucumán, soja y cereales en La Pampa o frutas en Río Negro. Y blanqueó la apuesta oficial: "Estas tierras, en principio, pueden recibir inversión extranjera y eso es a lo que apunta este Gobierno: recibir más inversión de extranjeros en tierras argentinas".

El vocero insistió con el argumento por si no había quedado claro: "Vender una tierra en la Patagonia no significa que esa parte de la Patagonia deja de ser Argentina, para que quede bien claro". Según explicó, los inmuebles comprados por extranjeros siguen sometidos a las leyes, los impuestos y la jurisdicción argentina, y la derogación de la Ley de Tierras no modifica el régimen de las zonas de seguridad de frontera.

"Dar marcha atrás con las desregulaciones del decreto implicaría un retroceso hacia un pasado calamitoso" Adrián Ravier dijo que "es importante explicar qué significaría derogar el DNU 70/23 en la práctica" y señaló: "Volveríamos a un modelo de país agotado". — Corta (@somoscorta) October 6, 2026

También intentó llevar tranquilidad sobre los bienes con protección especial: "Si hubiera alguien queriendo comprar una reserva histórica o un parque nacional, no lo puede hacer. Esto no está en riesgo", dijo y volvió sobre el eje productivo: "Pueden trabajar, pueden producir, pueden contratar personas, pueden exportar también, pueden generar divisas, puestos de trabajo y demás".

Ravier se tiene fe: "De ninguna manera se va a caer"

La otra parte del mensaje apuntó al Congreso. La oposición convocó a una sesión especial para el jueves 15 de octubre con el objetivo de rechazar el DNU 70, además de tratar un régimen para el endeudamiento familiar y la prórroga de la emergencia en discapacidad.

"Dar marcha atrás con las desregulaciones del decreto implicaría un retroceso hacia un pasado calamitoso" Adrián Ravier dijo que "es importante explicar qué significaría derogar el DNU 70/23 en la práctica" y señaló: "Volveríamos a un modelo de país agotado". — Corta (@somoscorta) October 6, 2026

El vocero le restó chances: "Somos optimistas de que no va a pasar. Este decreto ha dado enormes beneficios a muchísimas personas y, de ninguna manera, se va a caer . En todo caso, está el planteo de la oposición. Creo que ya es transparente, la idea de romper todos los logros que hemos conseguido, de volver al 2023, y lo va a tratar de hacer con este tipo de planteos. Ahora, dudamos mucho de que puedan conseguir la mayoría para echar atrás el decreto".

La seguridad que mostró Ravier frente a los micrófonos contrasta con lo que pasó puertas adentro cuando salió el fallo. En los papeles, la resolución favoreció al Gobierno: Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti revocaron la sentencia de la Cámara Federal de La Plata que frenaba la derogación de la Ley de Tierras. Pero lo hicieron porque consideraron que el Centro de Excombatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM) no tenía legitimación para demandar, sin pronunciarse sobre la constitucionalidad del artículo.

Ricardo Lorenzetti, Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti

Una semana después, la Casa Rosada cambió de estrategia y mandó a su vocero a defenderlo a cara descubierta. El 15 de octubre se va a saber si el optimismo de Adrián Ravier tenía sustento o si era pura fe devenida de las fuerzas del cielo.