Mariana Brey aseguró que no necesita "ir a la marcha para ser feminista" y cuestionó que las movilizaciones sirvan

La marcha del 3J contra la violencia de género movilizó a muchas más mujeres que habitualmente por la cercanía del reclamo con el femicidio de Agostina Vega de 14 años en Córdoba, pero también disparó críticas por parte de mujeres y hombres que no reconocen la problemática y cuestionan los métodos. En esa vereda estuvo la conductora Mariana Brey, quien se reconoció como feminista pero cuestionó que dar la pelea social y política tenga sentido.

Todo sucedió al aire del streaming Bondi y en el marco de una acalorada discusión con la panelista Romina Scalora. "Vos podés odiar a las feministas, podés odiar a las que se dejan el pelo en el sobaco. Pero si a vos te enoja más eso que un tipo que va y descuartiza a una nena de 14 años tenés un problema. Porque estás empatizando con un asesino en vez de con un montón de minas que, haciendo lo que pueden bien o mal, salen a la calle a decir basta", la había cuestionado la integrante de Bendita TV.

"No necesariamente es un tema de odio. Odiar no es beneficioso para nadie por ningún motivo y en ningún contexto. Lo que pasa es que las feministas creen que representan a las mujeres y muchas mujeres no nos sentimos representadas por esas feministas que lo que hacen es política", deslizó Brey, en una definición perfecta de su postura. Consultada sobre si estaba de acuerdo con la marcha, la conductora reconoció que sí. "Lamento decirte que sos feminista", le retrucó Scalora en relación a lo que reconoció su colega, quien explicó que esa realidad no cambiaba por las diferencias que pudiera tener "con ciertas cosas que hacen determinados movimientos feministas".

Romina Scalora fue panelista de LAM y de Bendita TV.

"¿Vos me escuchaste a mí decir que no lo soy? Lo que digo es que ciertas representantes del feminismo que se clavan la bandera creyendo que son las únicas, van a una marcha cuando les conviene y depende a quién estén representando. Esas feministas a mí no me representan. No significa que las odie", explicó Brey. "Que sigan haciendo lo que quieren. Después bancate la crítica y las opiniones de otros que sentimos... yo no necesito ir a la marcha para ser feminista", agregó.

Por otro lado se preguntó qué cambiaba al día después la manifestación. "Si vos me decís que hago la marcha y mañana algo cambia, ahí estoy", argumentó. "Lo que tiene que cambiar es un Congreso. Cuando vos tenés leyes que son más estrictas, más severas para con los violadores, para los que abusan, para los delitos graves. Tendría que ser unánime. No puede ser que haya 90 diputados que están en contra de que las leyes sean más severas", cerró.