Crecen las tensiones entre Mauricio Macri y Javier Milei tras la designación de los jueces por decreto

La fractura entre el PRO y el gobierno de Javier Milei se profundiza. En un nuevo episodio de desencuentro con el oficialismo, el ex presidente Mauricio Macri volvió a criticar duramente la decisión del Presidente de designar por decreto y en comisión a los jueces Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para cubrir las vacantes en la Corte Suprema. "La experiencia empírica me indica que la designación de jueces a través de un mecanismo como el utilizado por el gobierno no es correcta. Ratifico mi posición de que los jueces que ocupen los cargos más altos del Poder Judicial no pueden ser objeto de tanto rechazo", expresó en un comunicado publicado en sus redes sociales.

Las palabras del líder del PRO evidencian una postura crítica que también es compartida dentro de su espacio. "La confianza en la justicia y en las instituciones es una condición indispensable para la estabilidad de la democracia y la prosperidad del país. Mi posición es la mayoritaria dentro del PRO, como quedó plasmada en el informe producido por la Fundación Pensar", agregó el ex mandatario. El rechazo de Macri a esta maniobra presidencial se da en un contexto de creciente distanciamiento del PRO con La Libertad Avanza, aunque sin una ruptura formal.

En la mañana del miércoles, Mauricio reunió a su cúpula en la sede del PRO en Balcarce, Ciudad de Buenos Aires, para discutir el armado de un frente electoral bonaerense sin la presencia de La Libertad Avanza. Entre los presentes estuvieron los diputados nacionales Diego Santilli y Cristian Ritondo, el jefe de Gobierno porteño, Jorge Macri, y la intendenta de Vicente López, Soledad Martínez. No asistieron los gobernadores Ignacio Torres (Chubut) y Rogelio Frigerio (Entre Ríos), ni la diputada nacional María Eugenia Vidal, lo que generó especulaciones sobre sus respectivas posturas en el conflicto con el oficialismo.

La crítica de Macri también remite a su propia experiencia en el poder. Sin mencionarlo explícitamente, hizo referencia a su intento de designar a Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosatti por decreto en 2015, una decisión que desató una fuerte controversia en su momento. Su postura actual apunta a la falta de consenso en torno a los nombramientos de Milei, que no solo generaron rechazo dentro del PRO, sino también entre sectores judiciales y políticos.

En este contexto, el PRO ya dio señales de que sus senadores votarán en contra de los pliegos de Lijo y García-Mansilla cuando llegue el turno de tratarlos en la Cámara Alta. En la reunión partidaria, el senador nacional Alfredo De Angeli expuso el panorama en el bloque y las tensiones que marcarán el debate en el Congreso. La relación entre Macri y Milei atraviesa un momento crítico. Aunque el ex mandatario intenta preservar una vía de diálogo con el Presidente, su enojo con el principal estratega de La Libertad Avanza, Santiago Caputo, es notorio. Considera que Caputo es el mayor obstáculo para cualquier tipo de acuerdo político entre ambos espacios.

Mientras tanto, la expectativa crece en torno a la apertura de sesiones ordinarias del Congreso, donde Milei deberá enfrentar un escenario político fragmentado y una oposición que, aunque dividida, comienza a endurecer su postura frente a su gestión. El futuro de la relación entre el PRO y el gobierno libertario sigue siendo incierto, pero los últimos movimientos indican que la alianza estratégica entre ambos espacios es cada vez más débil.

