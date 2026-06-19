Día de la Bandera en Rosario: Milei acorralado entre el escrache de ATE y Victoria Villarruel

El acto del Día de la Bandera que se hará este sábado a las 10 en la ciudad de Rosario tendrá un conjunto de presencias que prometen aportarle un valor añadido al encuentro. Es que además del presidente Javier Milei y todo el Gabinete nacional encabezado por su jefe Manuel Adorni, también estará -por motus propio- la vicepresidenta Victoria Villarruel, una de las voces que más claro se pronunció contra la continuidad del vocero. Además, desde la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) prepararon un boicot a la llegada del mandatario.

En ese sentido, el Mástil Mayor del Monumento Histórico a la Bandera será testigo de un encuentro que siempre aporta una expectativa morbosa, desde que la fórmula presidencial que ganó en 2023 se distanció de manera abierta y taxativa. "El sábado estaré en Rosario, mi segunda casa y cuna de mi familia paterna. Siempre es un orgullo visitar la ciudad donde el General Belgrano izó nuestra Bandera por primera vez a orillas del río Paraná", confirmó Villarruel a través de un posteo en su cuenta de X (ex Twitter).

Victoria Villarruel volverá a decir presente en Rosario, tras el faltazo de Milei en 2025.

Lo cierto es que la vicepresidenta no fue invitada por la Gobernación de Santa Fe ni la Intendencia de Rosario y mucho menos por el Gobierno nacional. Aunque ese detalle no alcanzó para frenar la voluntad de Villarruel de aparecer en donde más incomoda al Presidente. Desde la gestión de Maximiliano Pullaro ya adelantaron que, más allá de no haber sido convocada, tendrá un lugar en el acto acorde a su investidura. Al mismo tiempo, en Presidencia no existen intenciones de que haya un cruce con Milei y es probable que intervengan para garantizarlo.

Ya durante 2025 Villarruel le había mojado la oreja a Milei, quien en vez de ir a Rosario hizo su propio en el Campo Argentino de Polo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) y tiró por la borda años de tradición rosarina. En esa oportunidad la vicepresidenta no dio un discurso por no estar alineada con el Gobierno nacional aunque sí cuando habló con la prensa dejó ciertos palos quirúrgicos contra la actitud del libertario. " No hay otro lugar en Argentina para estar más que acá ", celebró.

El boicot de ATE

"El presidente no es bienvenido a Rosario ni tampoco a Santa Fe. Es persona no grata porque sus políticas afectan a todos los que habitan la Argentina", aseguró en un comunicado el secretario general de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar. El líder sindical está en pie de guerra ya que el sector que encabeza es uno de los más golpeados por la motosierra libertaria: desde que asumió Milei en diciembre de 2023 hubo más de 60 mil despidos en el Estado, a un ritmo de 80 diarios.

Rodolfo Aguiar y el repudio a la presencia de Adorni en Rosario.