Donald Trump amenaza y presiona a Nicolás Maduro: "Tiene los días contados"

La creciente tensión de Estados Unidos hacia Venezuela no cesa. Y en este contexto, el presidente estadounidense Donald Trump endureció su discurso contra el gobierno de Nicolás Maduro.

En una reciente entrevista, Trump afirmó que el mandatario venezolano " tiene los días contados ", dejando abierta la posibilidad de una intervención militar en Venezuela. Estas declaraciones se producen en el marco de la operación "Lanza del Sur", una ofensiva militar liderada por el Comando Sur de Estados Unidos, que tiene como objetivo combatir el narcotráfico y el denominado "narcoterrorismo" en el hemisferio occidental.

Asumió Nicolás Maduro

La operación, anunciada en noviembre de 2025, incluye el despliegue del portaaviones USS Gerald Ford, junto con otras unidades militares, en aguas del Caribe. Según Trump, estas acciones buscan frenar la entrada de drogas a Estados Unidos y neutralizar a los cárteles de la región. Sin embargo, desde Caracas, Maduro califica estas maniobras como una "escalada guerrerista" y ha movilizado a 200.000 efectivos militares como medida defensiva.

Javier Milei entrega el Nóbel de la Paz a Machado

Mientras tanto, en Oslo, Noruega, otra controversia sacude el escenario internacional. El presidente argentino Javier Milei asistirá a la ceremonia de entrega del Premio Nobel de la Paz a María Corina Machado, líder ultraderechista venezolana y férrea opositora al gobierno de Maduro. La decisión del Comité Nobel generó una ola de críticas debido a las posturas belicistas de Machado, quien ha respaldado intervenciones militares en Venezuela y sanciones unilaterales por parte de Estados Unidos.

Diversos colectivos noruegos -sobre todo de mujeres- señalan la contradicción de premiar a una figura que abiertamente apoya acciones contrarias al derecho internacional y al espíritu pacifista del galardón. Por ejemplo, la presidenta de la Liga Internacional de Mujeres por la Paz y la Libertad, Gro Standnes, expresó que esta decisión "rompe con el propósito mismo del Premio Nobel de la Paz" y por eso llamó a movilizarse en las afueras de donde se entregará el Nobel y exigir una revisión del proceso de selección y un retorno a los valores originales del premio.

María Corina Machado

Por su parte, Javier Milei defendió públicamente a Machado como una "líder clave para la democracia en Venezuela", consolidando su alineación con la ultraderecha internacional. Eso sí, su presencia en Oslo refuerza su estrategia de posicionarse como una figura central dentro del movimiento ultraderechista latinoamericano.