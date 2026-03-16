Murió Marcelo Araujo, la voz que marcó una época en el fútbol argentino

El fútbol argentino amaneció este lunes con una noticia que generó tristeza en el periodismo deportivo y entre generaciones de hinchas: murió Marcelo Araujo, uno de los relatores más emblemáticos de la historia de la televisión. Tenía 78 años. La noticia fue confirmada por su amigo y ex compañero Fernando Pacini en Radio La Red, quien compartió cabina con él durante la etapa de Fútbol para Todos en la TV Pública. "Lamentablemente a la madrugada llegó la noticia de la muerte de Marcelo", expresó con pesar. Luego recordó el perfil humano del relator: "Marcelo siempre tuvo una nobleza y una gran generosidad con nosotros".

Detrás del nombre que se hizo famoso en las transmisiones estaba Lázaro Jaime Zilberman, nacido el 12 de junio de 1947 en Villa Crespo. Con el seudónimo de Marcelo Araujo se transformó con el paso de los años en una de las voces más reconocidas del fútbol argentino. Desde la década de 1970 comenzó su camino en los medios, pero su gran consagración llegaría años después, cuando su estilo rompió con la solemnidad que caracterizaba al relato deportivo. Araujo introdujo una forma más cercana, más espontánea y cargada de humor para narrar los partidos, algo que marcó a toda una generación de relatores que lo tomarían como referencia.

Sin ir más lejos, sus frases se volvieron parte de la cultura futbolera. "¿Eso fue penal o yo estoy crazy, Macaya?", preguntaba en plena transmisión. O quedará en el recuerdo aquella advertencia que terminaría cumpkiuendo en vivo y siendo histórica: "¡Si lo hacés, me voy!". Gran parte de su legado está ligado al programa Fútbol de Primera, el ciclo que durante 25 años resumió cada fecha del campeonato argentino y que se convirtió en una institución de la televisión deportiva. El programa debutó el 4 de agosto de 1985 y fue creado por Carlos Ávila, fundador de Torneos y Competencias junto a Luis Nofal, con producción general de Juan Cruz Ávila.

En ese espacio, Araujo formó una dupla histórica con Enrique Macaya Márquez, con quien relató el clásico del domingo -el partido más importante de cada fecha- durante años. Juntos se transformaron en una referencia para millones de televidentes que cada fin de semana esperaban escuchar sus voces para revivir lo ocurrido en las canchas. Entre 1989 y 2004, Araujo fue el conductor principal del programa, etapa en la que consolidó su figura como uno de los relatores más importantes del país.

Entre los tantos momentos inolvidables de su carrera hay uno que todavía se recuerda como parte del folklore del fútbol argentino. Ocurrió en 1992, durante un partido entre Boca y Platense por el Torneo Apertura. El joven Luis Medero avanzó con la pelota y comenzó a gambetear rivales rumbo al arco. En la transmisión, Araujo lanzó una frase que quedaría grabada en la memoria colectiva: "Se viene Medero, Medero, Medero... si lo hacés, me voy". El defensor terminó marcando un golazo y el relator cumplió su promesa. "Mederoooo... goooooooooool de Boca. Luis Adrián Medero. Basta para mí, ¿eh? Señoras y señores. Buenas noches".

Marcelo Araujo dejó una huella imborrable en la forma de contar el fútbol.

Tras el grito de gol, se levantó de la cabina y abandonó la transmisión antes del final del partido. La escena se transformó con los años en uno de los relatos más recordados del fútbol televisado. A lo largo de su carrera, Araujo relató partidos de la Selección Argentina, encuentros de Copa Libertadores, Copa Mercosur y eliminatorias mundialistas. También fue la voz del Mundial de Alemania 2006 para Canal 9 y participó en coberturas internacionales en distintas señales deportivas.

En 2009 regresó al centro de la escena cuando fue convocado para encabezar las transmisiones de Fútbol para Todos, donde volvió a relatar el clásico del domingo y los partidos de la Primera División. Allí compartió cabina, entre otros, con Julio Ricardo y Fernando Pacini, llevando su estilo a nuevas generaciones de espectadores. Además de su trabajo en televisión, también participó en programas deportivos y proyectos mediáticos a lo largo de su carrera.

Marcelo Araujo dejó una huella imborrable en la forma de contar el fútbol.

Incluso fue la voz del videojuego PC Fútbol 5.0 en su edición argentina. Con el paso de los años, su estilo quedó asociado a una época del fútbol argentino en la que las transmisiones televisivas empezaban a convertirse en parte central del espectáculo. Marcelo Araujo no solo relató partidos: ayudó a cambiar la manera de contarlos. Su voz, su humor y su forma apasionada de narrar acompañaron a millones de hinchas frente al televisor durante décadas. Hoy, con su partida, el fútbol argentino pierde a uno de sus interlocutores más influyentes. Pero sus relatos, sus frases y sus historias seguirán resonando cada vez que la memoria del fútbol vuelva a encender la pantalla.