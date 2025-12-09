Empresarios extractivistas deberán enfrentarse al Mendozazo: gesta libertadora para la defensa del agua

En el corazón de los Andes, el pueblo mendocino se levanta una vez más con la fuerza de su historia y el coraje de quienes saben que su tierra y su agua son sagradas. Desde el lunes 8 de diciembre, comenzó lo que muchos ya llaman "El Mendozazo" o "La Gesta Libertadora por el Agua", una movilización masiva que recorre las rutas de la provincia para proteger el recurso más vital de Mendoza: el agua.

Desde la emblemática "Plaza del Agua Pura" en Uspallata, miles de mendocinos y mendocinas iniciaron su marcha, uniendo voces y pasos en defensa de su territorio frente a un proyecto minero que amenaza con alterar la esencia misma de su provincia. El proyecto San Jorge, impulsado por la empresa PSJ Cobre Mendocino, busca explotar los recursos metalíferos de la región, pero a un costo ambiental que el pueblo no está dispuesto a pagar.

Gesta histórica por el agua en Mendoza

La Cámara de Senadores de la provincia votará este martes 9 de diciembre la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) del proyecto, un paso que podría abrir las puertas a una megaminería que ya fue rechazada desde su presentación en 2007 . Este proyecto, que promete una inversión de 559 millones de dólares y una actividad minera de hasta 27 años, no cuenta con la "licencia social" necesaria para operar. Y es por eso que las comunidades temen no solo la contaminación química, sino también el agravamiento de una sequía que ya lleva más de 15 años en la provincia.

Enrique Viale, presidente de la Asociación de Abogados/as Ambientalistas (AAdeAA), declaró con firmeza en AM750: "El destino de la provincia está en juego. Mendoza tiene una historia muy particular. Acá solo el 4 por ciento de la provincia es cultivable. El resto no. Es un desierto. Cada litro de agua tiene un significado", dijo y aclaró que "el mendocino tiene una relación con el agua única" y su capacidad para resistir los embates del lobby minero: "Este pueblo nos tiene acostumbrados a esto. En 2019 también hizo una manifestación muy grande e impidió que se instalara la minería. Esto es parte del plan de en extraordinarias modificar la ley de Glaciares a medida del lobby minero".

Las imágenes de las asambleas y organizaciones recorriendo las rutas hacia Potrerillos, Cacheuta y Blanco Encalada son un recordatorio del poder de la organización de la comunidad en pos de proteger el agua. Familias enteras, jóvenes y mayores, trabajadores y estudiantes, se unen bajo una causa común: defender el agua y defender el territorio. Mendoza no olvida que su historia está marcada por luchas como esta, donde la resistencia popular ha sido capaz de frenar políticas extractivistas que amenazan con saquear sus recursos.

Marchando por el agua en Mendoza.



Esta columna, que viene desde Uspallata, es una de las tantas que está yendo de distintos lugares de la provincia hacia la ciudad de Mendoza, para confluir en una gran manifestación.



Lo llaman la "Gesta Libertadora por el Agua"#Mendozazo pic.twitter.com/UxaL0OiH8L — Enrique Viale (@EnriqueViale) December 8, 2025

El Mendozazo no parece tener freno y se abre paso entre un régimen político que prioriza los beneficios a una sola empresa en contrapunto con las necesidades básicas de los mendocinos como el derecho al acceso a agua sin contaminación. Este martes, los ojos del país estarán puestos en Mendoza.