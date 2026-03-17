El escándalo $Libra hunde al gobierno de Milei: la desaprobación presidencial alcanza el 58,7%

La gestión de Javier Milei enfrenta su peor momento desde que asumió la presidencia, con una desaprobación que alcanza el 58,7%, según la última encuesta de Zuban Córdoba y Asociados, pero esto no es casual: el desplome en su imagen pública, acompañado por una aprobación que cae al 35,4%, refleja un clima de profunda desconfianza de los y las argentinas que se intensificó tras el estallido del escándalo $Libra.

Para los distraídos, no es menor recordar cómo este escándalo, que gira en torno a una presunta trama de corrupción, está vinculada al lanzamiento de la criptomoneda $Libra, cuyo creador, Hayden Davis, habría contado con el respaldo directo del círculo íntimo del presidente de las fuerzas del cielo.

Javier Milei

La causa judicial, que lleva meses entre pisada y cajoneada, ponen en el centro de la tormenta a Mauricio Novelli, un trader cercano a Milei, quien supuestamente actuó como intermediario entre los lúgubres hermanitos Karina y Javier Milei y los desarrolladores de la criptomoneda.

En los últimos días, se hizo público que los peritajes descubrieron que Novelli visitó al menos siete veces la Casa Rosada y una vez la Quinta de Olivos, manteniendo reuniones con Javier y Karina Milei y lo explosivo es que en esos encuentros también participaron Davis y Manuel Terrones Godoy, socio de Novelli.

Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy

Un archivo recuperado del celular de este último expuso un acuerdo de pagos por cinco millones de dólares, destinados mayoritariamente al presidente, según los registros. Además, mensajes filtrados muestran a Novelli celebrando los acuerdos alcanzados en la sede del poder ejecutivo: " Cerré un deal tremendo. Quiero festejar ", escribió en un chat.

La situación se agravó cuando se descubrió que estos encuentros coincidieron con el ya famoso tuit publicado por el propio presidente, en el que respaldaba abiertamente a $Libra, lo que disparó el valor del token antes de su abrupto colapso; el resto ya se conoce: miles de inversores vieron cómo sus ahorros se desvanecían en cuestión de horas.

Datos de Zuban Córdoba y Asociados

Volviendo a la encuesta de Zuban Córdoba y Asociados, es la primera realizada tras la explosión mediática del caso $Libra y confirma el daño político causado al oficialismo. En noviembre de 2025, la aprobación presidencial rondaba el 50%. Hoy, cuatro meses después y con el escándalo dominando la agenda pública, esa cifra cae drásticamente al 35,4% . En la misma línea, la desaprobación escala al 58,7%.

Mientras tanto, el silencio de Javier Milei y su equipo frente a las graves acusaciones no hace más que profundizar el malestar y, en este contexto, la oposición exige explicaciones claras y avanza con pedidos de interpelación en el Congreso.