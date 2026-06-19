La madre de Villarruel deslizó que gobierna Karina, alertó por los recursos naturales y advirtió que la economía "no despega"

La madre de la vicepresidenta Victoria Villarruel, Diana de Stefani, se refirió a la división entre su hija y el presidente de la Nación, Javier Milei, rechazó las posturas "globalistas" del libertario, cuestionó a la falta de despegue de la economía y alertó al mandatario de cara al acto del Día de la Bandera de este sábado en Rosario: "Tiene que comportarse". A su vez, reinvidicó el genocidio y justificó los crímenes de lesa humanidad de la última dictadura militar.

Según declaró ante Radio 10 De Stefani, a ella le "parece mal" la pelea que mantiene el binomio presidencial, aunque aclaró que de parte de su hija "no hay ninguna acción en contra del presidente" y hasta se animó a decir que más bien es todo lo contrario. "Lo que dice (Milei) no está acertado. Ella no le ha hecho nada. ¿De dónde sale todo esto? Ella es brillante lo que está haciendo", aseguró en relación al rol institucional que cumple.

La razón por la que ambos "se llevan mal" de acuerdo a De Stefani es porque su hija "tiene mucho arrastre", "muchos seguidores" y porque existió "mucha gente que no le gustaba el estilo de Milei y lo votó por ella". Consultada sobre si la razón de eso eran los celos, confesó que "puede ser" y deslizó que pueden provenir de él o de su hermana, la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

En ese sentido, y consultada sobre la relación de Villarruel y la tarotista, confesó que su hija, "en la intimidad" le confesó que "gobierna la hermana", aunque aclaró que "públicamente no lo ha dicho". Sobre la investigación sobre la presunta corrupción del 3%, De Stefani destacó que será la Justicia la que resuelva y demuestre la existencia de "hechos delictivos", aunque señaló que "no se ve transparente, esa es la verdad".

Victoria Villarruel y Javier Milei no pueden ni verse, pero compartirán el acto del Día de la Bandera este sábado en Rosario.

Sobre la posibilidad de un conflicto entre ambos en el acto del sábado en Rosario, remarcó que le parece "absurdo" que Milei "la odie" y rechazó la posibilidad de que haga algo para perjudicarla. "No mostraría ubicación. Tiene que comportarse el presidente. Tiene una vicepresidente de lujo. La tiene que recibir bien y hacer su papel", exigió. A su vez negó la posibilidad de que le impidan ingresar porque fue el gobernador Maximiliano Pullaro quien la invitó de manera personal.

Sobre el investigado jefe de Gabinete, Manuel Adorni, cuestionó que "se apropió de fondos" que no se conoce de dónde vienen, "en un momento en donde la nación está haciendo un esfuerzo tremendo para salir de la situación financiera que dejó el gobierno anterior", aunque también remarcó que los hechos que le corresponden son pequeños al lado de los que atribuyen a "los Kirchner". A su vez, cuestionó la situación económica actual, a la que consideró como "adormecida" y "parada". "No avanza, no retrocede y no despega", describió.

Consultada sobre la posibilidad de que su hija compita por el sillón de Rivadavia, reveló que no es el interés de su hija "ocupar" algo que no corresponde. "Si ella resuelve postularse está en su derecho. Después, de ahí a que pueda ser elegida o que la voten, es un paso muy grande", indicó. Segundos después reconoció que es la única política que le gusta. "¿A quién no le gustaría que su hija llegue a presidente?", se preguntó.

El perfil nacionalista de De Stefani estuvo de relieve en toda la entrevista. "Creo que estando en el Gobierno cambió la forma de ver las cosas en el caso de Milei. Él tiene una visión más global y mi hija tiene una visión más nacional, y ahí es donde se produce la diferencia de criterios", explicó.

Victoria Villarruel también tiene posturas negacionistas de los crímenes de lesa humanidad perpetrados por la última dictadura militar.

En ese sentido también expresó sus dudas sobre la posibilidad de que Milei no sea reelegido en 2027. "La propaganda tiene muchos apoyos extranjeros y ellos están muy interesados en que él siga. Estados Unidos, Israel, Inglaterra, esos países quieren que siga. Yo estoy por Argentina", rechazó. "Esto es un país sometido. Esto es un espanto lo que estamos viviendo. Ya tantos años de entrega, porque esto no es nuevo", sumó segundos antes, luego de negar que el espionaje que sufre su hija venga por parte del Gobierno nacional y no de los intereses extranjeros.

Lo más polémico de la entrevista fue su defensa a los crímenes de lesa humanidad, los cuales negó y reveló como "una postura inventada por los intereses extranjeros". "Acá todo lo que contribuya a dejar a la Nación argentina indefensa es favorecido por los países extranjeros que ambicionan nuestros recursos y riquezas", alertó. "Acá no hubo violación de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque la Constitución Argentina, en aquel momento, cuando había vacío de poder permitía que las Fuerzas Armadas ocuparan el poder", opinó.