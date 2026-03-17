Renuncia del director del Centro Nacional Antiterrorista por la guerra contra Irán: denuncia presión de Israel

En un giro inesperado que impactó en todo el mundo, Joseph Kent, director del Centro Nacional Antiterrorista, presentó este martes su renuncia. Este gesto marca sin dudas la primera renuncia de alto perfil en el Gobierno de Estados Unidos desde que empezó la opresión militar contra Irán. La decisión de Kent, motivada por su desacuerdo con esta violenta ofensiva, deja expuestas las internas en la estrategia belicista del presidente yankee Donald Trump y sus aliados.

Nada de esto fue privado: todo lo contrario. Kent expresó a través de una carta pública su rechazo categórico a la justificación oficial de la guerra: "Tras reflexionarlo mucho, he decidido dimitir de mi posición como Director del Centro Nacional Antiterrorista, con efecto hoy mismo. Mi conciencia no me permite apoyar la guerra actual contra Irán".

Joseph Kent

Así las cosas, dejó muy claras las críticas directas a la narrativa de Washington, que sostiene que Teherán representaba una "amenaza inminente" debido a su supuesto desarrollo acelerado de armas nucleares.

Sin embargo, las razones de Kent van más allá, porque en su mensaje, el exdirector apuntó directamente al papel de Israel y su influencia en la política estadounidense: "Está claro que empezamos la guerra debido a la presión de Israel y su poderoso lobby estadounidense ", expresó contundente y sin muchas vueltas.

After much reflection, I have decided to resign from my position as Director of the National Counterterrorism Center, effective today.



I cannot in good conscience support the ongoing war in Iran. Iran posed no imminent threat to our nation, and it is clear that we started this... pic.twitter.com/prtu86DpEr — Joe Kent (@joekent16jan19) March 17, 2026

La renuncia de Kent llega en un momento crítico para la administración Trump: la operación militar, bautizada como Furia Épica, entra en su décimo octavo día y, aunque el presidente estadounidense dijo que duraría dos semanas, el conflicto no parece llevar señales claras de resolución.

Mientras figuras como el secretario de Defensa, Pete Hegseth, y el asesor Jared Kushner defienden con entusiasmo y ansias la campaña bélica, otros funcionarios, incluido el vicepresidente J. D. Vance, muestran escepticismo sobre la necesidad de abrir un nuevo frente en Oriente Próximo.

Donald Trump en Davos

El impacto de esta decisión no es menor porque Kent era una figura clave en la comunidad de inteligencia estadounidense, y su renuncia ahora deja grandes cuestionamientos sobre los argumentos oficiales detrás del conflicto.

Ahora es menester el paso del tiempo porque podría alentar a que otros funcionarios renuncien o al menos expresen su descontento con una guerra en la que ya son miles los muertos además de figuras políticas importantes como la del líder iraní Ali Jameneí y otras figuras de Teherán. Mientras tanto, Irán continúa con sus esfuerzos para bloquear el estrecho de Ormuz, una arteria crucial para el tránsito global de petróleo.