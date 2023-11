"El sistema electoral argentino es impecable": Teresa García recordó la responsabilidad de las fuerzas políticas

A 48 horas del ballotage en la Argentina, los búnkers están encendiendo motores y todo el país está expectante por quién será finalmente electo el domingo 19 en la segunda vuelta de las presidenciales.

Por este motivo, la presidenta del bloque de senadores de la provincia de Buenos Aires de Unión por la Patria, María Teresa García, dijo que el sistema electoral argentino es de los mejores del mundo y que vale la pena recordarlo, a 40 años de democracia.

Las elecciones serán el 19 de noviembre

En declaraciones al Destape, la legisladora indicó que la fiscalización de todas las mesas está en orden y marcha bien, y recordó que, en la provincia, hay 40 mil mesas y 6600 establecimientos, con lo cual son más de 50 mil personas afectadas al proceso. Em este mismo sentido, se refirió a las acusaciones de La Libertad Avanza del fraude y su decisión de no enviar a la Justicia Electoral las boletas suficientes por mesa: "Nuestra fuerza cumplió con todos los requisitos porque los fiscales y la provisión de boletas son cuestión de las fuerzas políticas", destacó.

"Nosotros tenemos todo terminado y todo entregado. Si la otra fuerza política no ha cumplido con eso, es responsabilidad de la otra fuerza", remarcó García, al tiempo que aclaró: "De existir faltante de boletas, los presidentes de mesa deben reclamárselas a los fiscales y delegados electorales. Si alguien no encuentra la manera de votar, debe esperar hasta que alguien provea las boletas. Eso corresponde a los fiscales generales. No se puede suspender la elección por la falta de previsión de una fuerza política".

Al mismo tiempo, la dirigente peronista aseguró que el sistema electoral argentino "es impecable" y añadió a la observación: "la Cámara Electoral tiene buena fama en el mundo y siempre ha tenido buen funcionamiento. La Justicia Electoral es objetiva y, si hubiera alguna duda, está también el escrutinio definitivo", dijo.

Teresa García

"Si aún tuvieran dudas, la Justicia Electoral también prevé la apertura de urnas. No hay ninguna posibilidad de reclamar sobre lo que no se hace. El proceso de fiscalización es intenso y comienza el domingo a la mañana y termina después de finalizado el escrutinio definitivo", enfatizó Teresa García, quien también remarcó que en las escuelas el escrutinio será mucho más rápido esta vez, debido a que sólo hay dos candidatos y que hasta es posible que "a las 21 se conozcan los resultados".

Rossi destacó el sistema de elecciones de Argentina ante 15 países

Al igual que Teresa García, el actual jefe de Gabinete y candidato vicepresidencial de Unión por la Patria, Agustín Rossi, ponderó el modo de votación argentino frente a 15 países que se encuentran en la Argentina para presenciar los comicios del domingo y aseguró, además, que el sistema electoral ofrece "tranquilidad y transparencia en los resultados".

"Esta es una elección que ha despertado interés no solo en América Latina sino en todo el mundo y para la democracia argentina es muy trascendente y muy importante", remarcó el dirigente, junto al subsecretario de Asuntos de América Latina de la Cancillería, Gabriel Fuks.

En la reunión, participaron representantes del parlamento del Mercosur y autoridades de Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Uruguay y Venezuela, como así también de Alemania, España, Portugal y Estados Unidos.