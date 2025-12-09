El Gobierno volvió a recortar retenciones al agro mientras la recaudación cae y el ajuste se profundiza

El ministro de Economía, Luis Caputo, anunció una nueva reducción en las retenciones a las exportaciones de granos y subproductos, una medida celebrada por las entidades agropecuarias pero cuestionada por especialistas y sectores productivos que ven en este recorte fiscal un nuevo gesto hacia el campo en un contexto de fuerte ajuste sobre el resto de la economía. La baja -de carácter permanente, según el funcionario- se oficializará "en los próximos días" cuando sea publicada en el Boletín Oficial.

La soja pasará de tributar 26% a 24%, los subproductos de soja de 24,5% a 22,5%, el trigo y la cebada de 9,5% a 7,5%, el maíz y sorgo de 9,5% a 8,5% y el girasol de 5,5% a 4,5%. Para Caputo, se trata de un "nuevo paso en el camino del alivio fiscal" y de una señal concreta de que "eliminar las retenciones ha sido siempre una prioridad para el Presidente Javier Milei".

Sin embargo, detrás del anuncio festivo para el sector agroindustrial -responsable del 60% de las exportaciones del país- se esconde una decisión que vuelve a achicar los ingresos del Estado en medio de un programa económico que ya recortó jubilaciones, salarios públicos, subsidios, presupuesto universitario, partidas de salud y programas sociales. En otras palabras, mientras se pide "esfuerzo" a casi toda la población, el Gobierno reduce impuestos a los sectores más concentrados de la economía.

Caputo insistió en que la baja de retenciones "mejora la competitividad" y consolida al agro como "motor de la economía", al tiempo que prometió avanzar en la eliminación total del tributo si "las condiciones macroeconómicas lo permiten". Pero el argumento exhibe una contradicción evidente: son justamente las retenciones una de las pocas herramientas fiscales que le permiten al Estado sostener ingresos en un contexto de recesión profunda y caída del consumo.

Mientras el Gobierno asegura que "el camino es claro: menos impuestos, más producción", la realidad muestra que estas rebajas se financian con más ajuste en áreas sensibles. La baja también llega en un momento de tensión cambiaria y reservas débiles, en el que cualquier reducción de ingresos en dólares amenaza la estabilidad que Milei dice estar construyendo. Las principales entidades del agro celebraron la medida casi de inmediato. Ciara-CEC sostuvo que la baja es "un paso muy positivo", la Sociedad Rural Argentina afirmó que "menos impuestos es igual a más inversión" y el Consejo Agroindustrial Argentino la calificó como "el camino correcto".

El entusiasmo contrasta con la cautela que mostraron hace apenas unos meses, cuando las retenciones habían sido eliminadas temporalmente por el propio Gobierno durante tres días para acelerar liquidaciones de divisas antes de las elecciones. En aquel momento, los productores protestaron porque no alcanzaron a aprovechar el beneficio: las cerealeras se quedaron con todo el cupo de USD 7.000 millones. Hoy, con el gesto de Caputo, vuelven a quedar satisfechos, mientras el ministro evita explicar cuál será el costo fiscal exacto de esta baja.

La reducción de retenciones no solo responde a un compromiso histórico del espacio libertario, sino también a la necesidad política del Gobierno de recomponer puentes con el sector agropecuario, clave para sostener apoyo territorial en zonas rurales y para garantizar el flujo de dólares que Milei necesita para su narrativa de "shock de confianza". Pero la apuesta no está exenta de riesgos: cada punto menos de retenciones implica menos ingresos para un Estado que ya opera a pérdida en múltiples frentes y que promete alcanzar equilibrio fiscal sin margen de maniobra. En esa ecuación, el alivio para el agro se traduce en mayor presión sobre quienes no forman parte de los sectores ganadores del modelo. Mientras Caputo celebra con íconos de banderas en redes sociales, la baja de retenciones vuelve a exponer la orientación del programa económico: liberar cargas impositivas a los grandes exportadores y endurecer el ajuste sobre jubilados, docentes, estatales, pymes y trabajadores urbanos.