Espert aseguró que su hackeo fue "muy grave" y lo vinculó a la disputa parlamentaria con el kirchnerismo

El diputado nacional José Luis Espert denunció que su cuenta de X (ex Twitter) "sigue hackeada", luego de haberla recuperado tras la situación de ayer en la que se promocionó a la memecoin Libra V2 desde su perfil. Calificó al hecho como "muy, muy grave" y lo vinculó con la votación del Congreso Nacional ayer, en donde 129 legisladores avalaron el DNU de Javier Milei para conseguir un nuevo préstamo con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

Además, aseguró que cuando la recupere, subirá un video a las redes de La Libertad Avanza (LLA), al igual que el miércoles cuando recuperó el control por un lapso corto. El economista confirmó que el hecho se encuentra "bajo investigación", por lo que no puede brindar muchos detalles al respecto. "Cuando salgamos del hackeo de la cuenta voy a hacer el mismo video que hice anoche diciendo: 'Recién ahora hemos recuperado la cuenta'. Así que pueden confiar en lo que salga de mi cuenta, si la recuperan", explicó al aire de Radio Mitre.

El posteo de un supuesto hacker a la cuenta de José Luis Espert, en el cual se promocionó una nueva estafa cripto.

Tras la pregunta de Eduardo Feinmann alrededor de qué se escondía detrás de este ataque informático que presuntamente sufrió el libertario, este argumentó frontalmente contra la oposición kirchnerista. "Lo que pasó el miércoles la semana pasada afuera y adentro del Congreso, lo que pasó con las declaraciones de la oposición, con lo que pasó ayer en el Congreso, la ley que autoriza el acuerdo con el Fondo", enumeró Espert como razones por las que fue atacado.

"Creo que ya no hay duda de que hay un intento de que la libertad y el triunfo que está teniendo la libertad, de la mano del presidente Milei, dejen de tener éxito; pero no lo van a lograr", advirtió el economista después. Lo cierto es que no presentó ningún tipo de pruebas para las afirmaciones que brindó.

El posteo de Gregorio Dalbón en donde informó que pidió que investiguen la veracidad del hackeo que supuestamente sufrió José Luis Espert.

"Es muy grave que hayan hackeado la cuenta de una persona que no sólo es diputado nacional, sino también presidente de la comisión más importante de la Cámara de Diputados y una persona cercana al presidente Milei. Es un intento claro de desestabilización", caracterizó Espert, mantenido en la idea de que fue un ataque político.

Cabe recordar que el abogado Gregorio Dalbón solicitó al fiscal Eduardo Taiano la incorporación como prueba de las publicaciones que se realizaron ayer desde la cuenta de Espert. Si bien la idea es ampliar las evidencias por la causa que analiza la maniobra de la memecoin Libra, también reclamó que se investigue si el hackeo fue real, ante la sospecha de que la publicación haya estado programada tiempo atrás y que el diputado se haya olvidado de cancelarla.