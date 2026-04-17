Estalló la interna libertaria: Lilia Lemoine cruzó al Gordo Dan, defendió a Pareja y agitó la crisis digital del oficialismo

La tensión que atraviesa al universo libertario sumó un nuevo capítulo, esta vez con un enfrentamiento abierto entre la diputada Lilia Lemoine y parte de la militancia digital liderada por Daniel Parisini, alias El Gordo Dan, que históricamente funcionó como uno de los principales soportes del oficialismo en redes sociales. En medio de la causa judicial que involucra a tuiteros cercanos a La Libertad Avanza, la diputada salió a respaldar las denuncias impulsadas por Sebastián Pareja y terminó envuelta en una fuerte polémica que dejó al descubierto las fisuras internas del espacio.

Lilia Lemoine cruzó a militantes, defendió a Pareja y agitó la crisis digital del oficialismo

Todo comenzó con un extenso descargo de la cuenta @PotusAmarillo, que se enfoca en apoyar el proyecto del presidente Javier Mile, en la red social X, donde buscó poner paños fríos ante las críticas contra Pareja. "No conozco las cuentas denunciadas. Las busqué: algunas no existen y las que están visibles ni siquiera me parecen cuentas serias de personas libres. Andan circulando solo dos fotocopias de una causa entera que seguro tiene muchas más hojas. No sé si la denuncia es solo por posteos o si hay algo más grave", planteó, sembrando dudas sobre la interpretación que circulaba entre los propios libertarios.

En la misma línea, agregó: "No sería la primera vez que se publican dos hojas sacadas de contexto y, al leer la causa entera, resulta que la cosa cambia por completo, pero esa parte no la cuentan". Y fue más allá al advertir sobre una posible operación política: "Tampoco sería la primera vez que hay interés por crear internas para sembrar discordia entre los que apoyan". Sin embargo, su intento de moderar el conflicto tuvo el efecto contrario. La reacción de cuentas libertarias no tardó en llegar, y el intercambio escaló rápidamente de tono. Fue entonces cuando Lemoine lanzó una frase que encendió aún más la mecha: "Listo, dejá de seguir a Milei".

La respuesta de una militante no se hizo esperar y expuso el malestar de un sector que se siente desplazado: "Criticar errores internos NO significa ser el enemigo. Denunciar y perseguir a twitteros libertarios, muchos de ellos militancia propia que apoya al gobierno a muerte, no es muy liberal que digamos". El planteo dejó en evidencia una contradicción que recorre al oficialismo: la tensión entre el discurso de libertad irrestricta y el uso de herramientas judiciales contra voces propias. Lejos de retroceder, Lemoine redobló la apuesta con un mensaje cargado de irritación: "Si no lo entienden no puedo hacer nada".

Lilia Lemoine cruzó a militantes, defendió a Pareja y agitó la crisis digital del oficialismo

Y continuó: "Si la tienen tan clara NO ME ESCUCHEN, TOTAL ME EQUIVOCO SIEMPRE". Y remató con un llamado que sonó más a reproche que a convocatoria: "APRENDAN A LEER LO QUE DIGO. LEAN BIEN. NO SEAN NECIOS. NO SE DEJEN OPERAR" (en mayúsculas, quizás para evidenciar su enojo). Pero el conflicto escaló definitivamente cuando entró en escena Daniel "Gordo Dan" Parisini, uno de los referentes más influyentes del ecosistema digital libertario. Lemoine lo acusó sin rodeos: "Bancaste a Villarruel y a Pagano, Dan. En la vida real, vos dejabas caer al gobierno. Perdón. Me cansé".

La respuesta del streamer no se hizo esperar y profundizó la grieta interna: "No solo banqué a Villarruel y a Pagano, banqué a toda la Libertad Avanza cuando había que bancar, y dejé de bancar cuando pasó lo que pasó. Vos no tenes la potestad de echar a nadie ni de hacer que nadie deje de seguir a Milei". El cruce derivó en descalificaciones personales. "Dan... vos tampoco. Y entendiste lo que quise decir... no creo que seas tan boludo como Mengolini? O si?", disparó la diputada. A lo que Parisini retrucó: "Lilia, para tratar de boludo a alguien mínimamente te pido no tener tan solo 2 puntos más de IQ que fijap".

Lilia Lemoine cruzó a militantes, defendió a Pareja y agitó la crisis digital del oficialismo

La escalada alcanzó un punto absurdo cuando Lemoine ironizó: "Ya está, renuncio a la banca. Ganaste Dan. Adiós". Mientras tanto, otras voces del espacio intentaron contener la sangría. Agustín Romo pidió bajar la intensidad: "Por favor ninguno deje de seguir a Milei, tenemos la chance histórica de cambiar este país. No la dejemos pasar". Pero el daño ya estaba hecho: la interna había quedado completamente expuesta.

De hecho, a partir de ahí apareció el séquito de cuentas trolls vinculadas al gobierno de La Libertad Avanza para defender al Gordo Dan y apuntar sus cañones contra Lilia Lemoine. "Li, soy amigo del gordo hace 10 años. No hay ni uno de nosotros que no haya ido a poner la cara a algún canal, cualquiera sea, por este gobierno y sin importar qué tan hostil sea. Bancamos todo y a todos. Esos que bancamos nos denunciaron a todos. Nunca nos harán bancar eso", escribió @GordoLeyes.

Mientras que @nosoypitti añadió: "Ponele que te banco que defiendas a un tipo que denuncia y orina militantes. Ponele que te banco que salgas a bardear militantes por tuiter. Ahora, salir a pegarle a, me pongo de pie, EL GORDO DAN, el tipo que mas fiel a este gobierno, es totalmente indefendible. Lo que es vivir en otro planeta". Incluso, ironizó: "¿ALGUIEN PUEDE DECIRME SI TENGO AUTORIZADO Y PERMITIDO SEGUIR BANCANDO A MILEI? PREGUNTENLE A LILIA POR FAVOR".

Por favor ninguno deje de seguir a Milei, tenemos la chance histórica de cambiar este país. No la dejemos pasar 🙏🏼 — Agustín Romo (@agustinromm) April 17, 2026

Una de las cuentas favoritas del presidente Milei, @ElTrumpista, también apareció para burlarse de la diputada junto a una imagen de Los Simpson y en mayúsculas: "ALTO AHÍ PUBLICÁ YA MISMO ABAJO UNA PRUEBA DE TU ADMIRACIÓN Y MILITANCIA A SEBASTIÁN PAREJA O LAMENTABLEMENTE NO PODES SEGUIR MÁS A MILEI REGLAS NUEVAS, LO LAMENTO". Detrás del cruce, subyace una disputa más profunda. Por un lado, el sector alineado con Karina Milei y los armadores territoriales, que priorizan la construcción política tradicional. Por el otro, el núcleo de militantes digitales que se autoperciben como guardianes de la "pureza ideológica" del proyecto libertario.

Lilia Lemoine cruzó a militantes, defendió a Pareja y agitó la crisis digital del oficialismo

La denuncia de Pareja contra tuiteros -acusados de amenazas e instigación- terminó funcionando como detonante de un conflicto que llevaba meses latente. La escena deja una postal incómoda para el oficialismo: un espacio que hizo de las redes su principal campo de batalla ahora enfrenta una rebelión en ese mismo territorio. Y en lugar de ordenar la discusión, sus principales figuras la profundizan con declaraciones cruzadas, reproches públicos y un tono cada vez más violento.