Rosca anticipada y gestión en pausa por culpa del escándalo Adorni: el oficialismo mira a 2027 mientras se acumulan las tensiones internas

Mientras la gestión muestra signos de fatiga y la agenda legislativa avanza a los tumbos, el oficialismo decidió correr el foco: empezó a pensar -y a militar- las elecciones de 2027. La movida, encabezada por Karina Milei, muestra una tensión creciente dentro del Gobierno: la urgencia por sostener el poder convive con dificultades cada vez más evidentes para ejercerlo. La nueva "mesa política" impulsada desde Casa Rosada tiene como objetivo diseñar la estrategia electoral a largo plazo y consolidar alianzas con gobernadores que ya acompañaron en 2025. En ese esquema aparecen nombres como Diego Santilli y Eduardo "Lule" Menem, junto a Martín Menem.

Mesa política de Javier Milei

El mensaje interno es explícito, aunque formulado con lenguaje informal: "La idea es empezar a pelotear para adelante". Traducido, implica comenzar a construir poder futuro en un presente que no termina de ordenarse. Las primeras reuniones con mandatarios provinciales, como Rogelio Frigerio y Alfredo Cornejo, apuntan a sostener el delicado equilibrio con aliados que reclaman recursos y previsibilidad. Pero también evidencian una prioridad política: asegurar volumen electoral antes que resolver los cuellos de botella de la gestión. De hecho, en el propio oficialismo admiten que las definiciones concretas se postergarán hasta después del Mundial 2026. "No tiene ningún sentido hablar de nada antes", reconocen. La política, así, queda en pausa formal... pero en movimiento subterráneo.

Eduardo "Lule" Menem y Karina Milei.

El problema es que, mientras se planifica el futuro, el presente se acumula sin respuestas claras. Dentro del Gabinete ya se habla -con distintos matices- de una gestión visiblemente "empantanada". La caracterización no es unánime, pero sí extendida. Algunos funcionarios lo vinculan directamente con la situación judicial de Manuel Adorni, investigado por presunto enriquecimiento ilícito. Otros apuntan a un problema más estructural: la dificultad para tomar decisiones en un esquema donde conviven múltiples voces y tensiones internas. "La idea de la mesa política es tratar este tema", admiten desde adentro. Pero la propia herramienta pensada para ordenar termina, en algunos casos, profundizando la "sobrediscusión" y la burocratización. En paralelo, la actividad legislativa refleja esa falta de rumbo.

Manuel Adorni y Karina Milei en el Malbrán

Desde el inicio de las sesiones ordinarias, el oficialismo logró aprobar solo una ley relevante -la de Glaciares- impulsada, paradójicamente, por presión de los gobernadores. El resto de los proyectos anunciados, desde la reforma política hasta modificaciones en el Código Penal, siguen sin cronograma claro. En este contexto, el Gobierno redobla los gestos de respaldo a Adorni. La presencia junto a Javier Milei y su entorno más cercano, incluyendo a Karina Milei, busca transmitir fortaleza en medio de la tormenta judicial. Pero también revela una decisión política: sostener al funcionario aun cuando su situación condiciona la dinámica interna.

La oposición, mientras tanto, afila la estrategia para llevar el tema al Congreso y convertirlo en un eje de desgaste. Pero las tensiones no vienen solo de afuera. La reaparición de Guillermo Francos, con críticas veladas y aspiraciones propias, agrega un nuevo frente. Aunque algunos aseguran que mantiene diálogo con Karina Milei, otros son más alarmantes y contundentes: "Está haciendo todo mal". La interna, lejos de resolverse, se expande. En los pasillos de la Casa Rosada empieza a imponerse una frase que resume el momento: "O nos ordenamos o la realidad nos va a terminar ordenando". El diagnóstico parece compartido. Lo que falta, todavía, es la receta.

Karina Milei, Javier Milei y Manuel Adorni

El oficialismo intenta mostrar dinamismo con reuniones, fotos y anuncios. Pero la falta de resultados concretos, sumada al ruido político y judicial, alimenta una percepción difícil de revertir: la de un gobierno que discute mucho, busca intalar agenda de forma violenta y proyecta a largo plazo... pero no logra resolver lo inmediato.