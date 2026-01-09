Expectativa por la posible liberación de Nahuel Gallo: la palabra de Bullrich y el pedido de su esposa

El reciente anuncio de las autoridades venezolanas sobre la liberación de presos políticos generó una ola de expectativa y esperanza tanto a nivel nacional como internacional. Entre los nombres que resuenan con fuerza se encuentra el del gendarme argentino Nahuel Gallo, quien lleva 13 meses detenido en condiciones que su familia y organizaciones de derechos humanos califican como inhumanas.

Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela, informó este jueves que la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, ordenó la excarcelación de " un número importante de personas venezolanas y extranjeras ". Según Rodríguez, el proceso ya está en marcha, aunque no se precisó cuántos presos serán liberados. Se estima que podrían superar los 800, lo cual incluiría a figuras como Nahuel Gallo y el abogado argentino Germán Giuliani.

Delcy y Jorge Rodríguez anunciaron que liberarán presos políticos en Venezuela

La organización Foro Penal, que defiende los derechos humanos en Venezuela, sostiene que al menos 863 personas están encarceladas o perseguidas por motivos políticos. Muchos de ellos han pasado por lugares como el Helicoide, un centro de detención señalado por denuncias de tortura y violaciones a los derechos humanos. Aunque el presidente Donald Trump afirmó que cerrará este recinto, hasta ahora no se concretó tal acción.

El anuncio no solo genera reacciones en Venezuela, sino también en Argentina. La senadora Patricia Bullrich expresó su satisfacción por la decisión del gobierno bolivariano: "Seguimos de cerca esta información. Que empiecen a liberar presos políticos es una gran noticia", afirmó en su cuenta de X. Además, subrayó la importancia de que Gallo y Giuliani sean liberados: "Esperamos lo más importante: que Nahuel Gallo y Germán Giuliani sean liberados. Los queremos de vuelta en casa, con sus familias".

Seguimos de cerca esta información. Que empiecen a liberar presos políticos es una gran noticia.



Esperamos lo más importante: que Nahuel Gallo y Germán Giuliani sean liberados. Los queremos de vuelta en casa, con sus familias.



Esto pasa gracias a la decisión y acción de... https://t.co/hgAzu9NeGE — Patricia Bullrich (@PatoBullrich) January 8, 2026

María Alexandra Gómez, esposa de Nahuel Gallo, también manifestó su esperanza tras el anuncio. "Hasta el momento no tenemos ningún tipo de información si Nahuel liberado o no. Pero no perdamos la fe y la esperanza que eso pueda ocurrir en las últimas horas", declaró. Gómez destacó que su esposo lleva "13 meses en desaparición forzada" y calificó esta situación como " un crimen de lesa humanidad ". Según testimonios, Gallo habría sido visto en el Rodeo 1, una cárcel de máxima seguridad ubicada en las afueras de Caracas.

La intervención internacional fue clave para avanzar en este proceso. Por su parte, Rodríguez agradeció la mediación del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero, del presidente brasileño Lula da Silva y del gobierno de Qatar, quienes han jugado un papel significativo en las negociaciones.

Agustín Nahuel Gallo

Mientras tanto, María Alexandra Gómez mantiene la esperanza con cautela: "Ya he vivido muchas desilusiones, me he desilusionado muchísimo durante varias tandas de liberación de presos políticos. Espero que esta sea la última, espero que este sea el último ocho donde yo diga esto".