Gasto encerrado: el piloto que hizo el viaje desde Punta del Este reveló que Grandío le pagó en efectivo

El piloto y broker de vuelos Agustín Issin Hansen, quien trasladó desde Punta del Este a San Fernando al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a su familia y su amigo personal Marcelo Grandío, reveló que fue el periodista y ex conductor de la TV Pública quien le pagó los US$ 3.000 del vuelo, luego de declarar durante la tarde de este jueves en los tribunales de Comodoro Py, en el marco de la causa que investiga al funcionario bajo la mirada del juez federal Ariel Lijo del Juzgado Federal N° 4.

Alrededor de la polémica por la factura por 3.000 dólares realizada a Issin por parte de Grandío. la cual fue emitida tres semanas después de realizada y ya está en manos del fiscal Gerardo Pollicita, el piloto -que operaba bajo su empresa Jag Executive Aviation- reconoció que el periodista pagó en efectivo, con un intermediario de nombre "Horacio" que le hizo llegar el dinero.

El piloto y broker de vuelos Agustín Issin Hansen en Comodoro Py.

Por otro lado, el broker de 46 años confirmó ante la Justicia lo mismo que había reconocido días atrás al diario La Nación, en relación a la compra del paquete de vuelos por 42.250 dólares a la empresa Alpha Centauri, realizado el 9 de febrero, información que se incorporó a la causa judicial, junto a todos los papeles que la acreditan.

Según registró Infobae en relación a la declaración de Issin, este explicó el procedimiento a través del cual bajó el precio del vuelo. "Si el cliente necesita bajar los costos por un determinado motivo, es usual utilizar la 'pata vacía' -empty leg, como se le llama en el rubro- para vendérsela a otros clientes". "Puede pasar que el cliente quiera partir del destino B hacia el destino A, por lo que el avión, que está en el destino A, tiene que movilizarse hacia B. Ese tramo (de A hacia B) queda vacío y el cliente puede pedir que se utilice ese espacio para otro pasajero y así aminorar el costo", detalló.

Agustín Issin Hansen aseguró que Grandío le pagó en efectivo a través de un intermediario.

Sin embargo, a la salida del Juzgado Federal N° 4 el piloto pidió no ampliar más lo que ya había dicho: "No quiero hablar al respecto, pero está aclarado ese punto. También aclaré quién pagó", sostuvo. El problema fue que el propio Adorni había dado una información distinta en la última y disruptiva conferencia: "El viaje lo pagué, estoy cansado de decirlo, ya no sé cómo explicarlo. La dádiva está si yo no hubiera pagado".

El vuelo fue en un avión Honda Jet, matrícula LVHWA, contratado al operador Alpha Centauri y, según estiman en el ámbito aerocomercial, el costo de cada tramo en una nave considerada de alta gama entre las pequeñas, con capacidad para cinco pasajeros y dos tripulantes, es de 10.000 dólares para ida y vuelta. "Trabajé 25 años en el sector privado. Mi patrimonio lo construí antes de entrar al Gobierno", había asegurado el último miércoles el Jefe de Gabinete.