Mientras Milei discute con memes en X, una encuesta lo colocó con mayor imagen negativa que CFK

El presidente Javier Milei no parece poder recuperarse de los golpes continuos que recibió en el último mes con las confirmaciones de pagos recibidos por Mauricio Novelli para lanzar la cripto estafa Libra y el fuego amigo que expuso los privilegios de su jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien todavía tambalea para sostenerse en su cargo. Esta dinámica fue la que permitió que un reciente estudio de la consultora AtlasIntel lo colocara con una imagen negativa superior a la ex presidenta Cristina Fernández de Kichner. Mientras tanto, sus grandes peleas políticas son con usuarios de redes sociales a partir de memes hechos con IA que no se entienden.

La imagen en cuestión parece simple pero es más confusa que las facturas del avión privado con el cual Adorni viajó a Punta del Este con familia y amigos. Mientras un sol radiante golpea la calle, las velas de un vendedor se derriten. Desde un edificio que dice "kirchnerismo" y "fábrica nacional de velas", proponen apagar el sol como una medida de "protección a la industria nacional". "Cerrémoslo para proteger el trabajo", proponen quienes serían CFK y otro "político" con banda presidencial.

El ida y vuelta entre el presidente Javier Milei y un usuario de X por la interpretación de un meme hecho con IA.

Las interpretaciones de la imagen fueron motivo de discusión, pero lo más insólito fue que Milei le respondió a un usuario que había una crítica, más allá del meme, certera: "Nunca en la historia hubo un gobernante, en ningún rincón del mundo, que se ríe de su población porque pierde su empleo, su empresa, se reduce su salario, se endeuda para vivir. No solo no le preocupa, lo disfruta. Ya no es crueldad, directamente es sadismo. ¿A dónde nos llevó tanto odio?", se preguntó el usuario @nicolasotero en X (ex Twitter).

"En principio a vos podría llevarte a estudiar un poco de economía. Por ejemplo, hay libros muy simples que te pueden ayudar como 'la economía en una lección' de (Henry) Hazlitt. Si lo llegás a entender, notarás que me ocupo más de los que dicen que lo hacen. Besito en la frente...", le contestó el mandatario, en un ejemplo de las dificultades que tiene para centrar la discusión política en los ámbitos institucionales.

La respuesta del usuario de X Nicolás Otero al ataque del presidente Javier Milei.

Otero no se quedó atrás y le respondió con una imagen del libro Caída libre de Joseph Stiglitz. "Javier, vos te recibiste leyendo 'economía en una lección' y pretendés el premio Nobel Pero te recomiendo que leas a uno que sí lo ganó, sobre cómo va a terminar tu gobierno. PD: El besito en la frente se lo diste a Novelli para cobrar 5 millones de dólares, estafador", sentenció el tuitero.

La confusión presidencial de montar una discusión con un ciudadano "de a pie" es un ejemplo de lo desorientado que está. No es para menos, ya que de acuerdo a la última encuesta de AtlasIntel, su imagen negativa trepó al 61,6%, unos dos puntos por arriba de la que tiene la ex presidenta. Su hermana Karina Milei tiene el récord en cuanto a ser mal vista por el electorado, con el 70%.

La consultora AtlasIntel colocó la imagen negativa de Javier Milei en una situación peor que la de Cristina Fernández de Kirchner.

Es cierto que el Presidente tiene una imagen positiva de 37% y que sólo hay dos dirigentes por arriba de él -y por sólo un punto-: su ex ministra Patricia Bullrich y el gobernador bonaerense Axel Kicillof, quien a su favor tiene una negativa del 54%. Cabe destacar que la desaprobación de Milei era del 51,6% cuando comenzó el año, por lo que esos 10 puntos son únicamente por lo ocurrido en los últimos tres meses.