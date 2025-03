Gregorio Dalbón expuso a Eduardo Taiano que investiga a Milei por la criptoestafa $Libra: "Es un escándalo"

En Argentina, manejada por La Libertad Avanza, todo parece posible: hasta que un fiscal federal envíe mensajes amenazantes a un abogado querellante. Esto, que parece el guión de una película de Francis Ford Coppola sucedió en las últimas horas entre Eduardo Taiano, el fiscal federal que tiene en sus manos el caso $Libra y el abogado denunciante de esa misma causa, Gregorio Dalbón.

Lejos de intimidarse, Dalbón dio un paso adelante y difundió los chats que empiezan con un mensaje pasivo-agresivo por parte del fiscal: "Buen día, Dr. Dalbón. Continuamos con la campaña mediática en contra de mi trabajo y volvió a involucrar a mi familia . Si no está de acuerdo con mi trabajo, tiene las herramientas procesales para poder avanzar en la causa. Le mando un abrazo", fue el mensaje de Taiano.

Eduardo Taiano

En respuesta, Dalbón contestó contundente: "Buenos días, Dr. Taiano. Usted sabe que yo, como denunciante, no puedo recusarlo en la causa por la estafa cripto. Mis herramientas son recordárselo a usted y a la sociedad", contestó el abogado y remató: "Cualquier colega se cagaría en las patas con su mensaje, yo no. En vez de escribirme y decirme lo que puedo hacer, haga su trabajo ".

En cuanto a los dichos de Taiano sobre la implicancia que tiene su familia en las dilaciones para investigar el caso $Libra, tienen que ver con que Federico Taiano, hijo del fiscal forma parte de los funcionarios que trabajan con el Jefe de Ministros, Guillermo Francos. Esta es una de las críticas más álgidas que tiene el fiscal por los conflictos de intereses que representa en la causa.

Chats entre Gregorio Dalbón y Eduardo Taiano

Por eso, Dalbón fue clarito con Taiano sobre este punto: "Yo con su familia no me meto; la información de que su hijo trabaja para el Estado es pública y trascendió previamente en todos los medios de comunicación. Si no se banca la crítica siendo funcionario público, renuncie", espetó.

Además, rememoró que es él mismo quien aletarga la causa que está abierta a la ministra de Seguridad Patricia Bullrich cuando, en una marcha de jubilados, las Fuerzas Armadas terminaron gaseando a una niña. En este contexto, Dalbón dijo: "Y, si me quiere llamar, hablemos de las causas, no de usted. Recuerde que desde el 11/09/2024 tiene planchada la causa de una nena de 10 años gaseada por la PFA, existiendo un video en el que se visualiza claramente el hecho. Conseguir justicia en tiempo y forma es mi trabajo; usted debería hacer el suyo, que es investigar en tiempo y forma. Saludos".

Chats entre Gregorio Dalbón y Eduardo Taiano

Sin embargo, la cosa no quedó ahí. Fue Taiano quien volvió a arremeter: "Son puntos de vista. No está planchada, pero se agilizaría si usted aportara el certificado médico donde fue tratada la menor. Es una sugerencia; usted es querellante. Lo dejo porque estoy muy ocupado".

En respuesta, el abogado expresó verdades como templos: "Nunca se nos requirió ningún tipo de documentación, ni a través del expediente, ni en las diversas oportunidades en las que me he presentado ante su Fiscalía. No obstante ello, sabe muy bien que usted, como fiscal del caso, puede solicitar la historia clínica al SAME y al Hospital ".

Gregorio Dalbón

Gregorio Dalbón expresó a la agencia Noticias Argentinas que "es un escándalo que un fiscal federal le escriba al celular de un abogado, más si tenemos causa en común", haciendo referencia al accionar de Eduardo Taiano.