Insólito: Karina Milei y Martín Menem demoraron un vuelo de Aerolíneas Argentinas por más de dos horas

El acto de presentación de La Libertad Avanza en Parque Lezama dio inicio a una espectacular gira libertario a lo largo ya lo ancho del país. Ahora, la comitiva que encabeza la secretaria de la presidencia Karina Milei y que acompaña el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem está en el noreste del país.

Así las cosas, los libertarios fueron a presentar el partido en Formosa, provincia gobernada por Gildo Insfrán y allí habló Karina con una particular idea: "No seamos egoístas y tengamos la capacidad de recibir a todos para hacer que La Libertad Avanza crezca, para los que quieran una Formosa libre, porque el enemigo está afuera".

La foto final de LLA en Formosa

El acto tiene una clara intencionalidad electoral de cara a las elecciones legislativas de 2025. Es por eso que, al momento de pronunciar su alocución, Menem habló en clave bélica: "Sabemos que existe un aparato muy poderoso. Por eso, no seamos egoístas y tengamos la capacidad de recibir a todos para hacer que La Libertad Avanza crezca, para los que quieran una Formosa libre, porque el enemigo está afuera".

En ese mismo sentido, explicó que "la libertad no viene sola" e instó a "luchar para alcanzarla". Claro que esas alocuciones se complementaron con las de Karina que intentó salir del paso con una frase: "Qué bueno ver tantas personas. Sé lo que pasa aquí, sé lo que les hacen, muchísimas gracias por estar, por jugarse". Es que, no hace muchos días atrás, en el acto del Club Central Córdoba de Tucumán, no asistieron ni cien personas.

Aprovechando la concurrencia de los formoseños, Karina buscó el aplauso: "Sabemos que existe un aparato muy poderoso. Del otro lado no se ponen tan exquisitos, reciben a todos, por eso gobiernan desde hace 40 años".

Y, en clave electoral, juró y perjuró que La Libertad Avanza no necesitará de ningún otro partido para alcanzar los objetivos de gobierno que durante 2024 se vieron truncados por tener que negociar tanto con el PRO como con la UCR: "Créannos que vamos a llenar el Congreso con diputados y senadores que defiendan las ideas de la libertad, y estoy convencida de que lo vamos a lograr", dijo contundentemente.

Karina Milei visitó Formosa

Menem fue por el mismo lado y advirtió: "Sabemos que los persiguen, por eso trabajen en el voto y en convencer a sus vecinos. Si ellos se organizan para acortar sus libertades, tenemos que trabajar el doble que ellos para recuperarla", dijo y analizó: "Los que hagan fraude no van a ganar nunca más. Quiero que sepan que después del miedo viene la libertad".

Lo que no contaron los dirigentes libertarios es que tras esa girita política, decenas de usuarios de un vuelo de Aerolíneas Argentinas Formosa-Aeroparque fue demorado unas dos horas por el acto electoral de La Libertad Avanza.

Comunicado oficial de LLA Formosa

Es que, según trascendió en redes sociales, los usuarios del vuelo vieron atrasado su despegue por un retraso en la comitiva libertaria que pasó de Chaco a Corrientes y finalmente llegó a Formosa. En los videos y en las fotos que compartió el espacio de La Libertad Avanza mostraron un puñado de personas que acompañaron tanto a Karina Milei como a Martín Menem.