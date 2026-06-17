Milei quiso colgarse del éxito de la Scaloneta pero le recordaron el caso Adorni: "¿Qué vas a hacer con este delincuente?"

El debut de la Selección Argentina desató un inesperado revuelo político cuando el presidente Javier Milei, fiel a su estilo explosivo y mediático, decidió sumarse al fervor nacional tras el contundente 3-0 contra Argelia, con un Lionel Messi que brilló al anotar un hat-trick. Sin embargo, lo que parecía un movimiento calculado para conectar con el pueblo terminó volviéndose en su contra.

" VAMOS ARGENTINA CARAJO...!!! ", publicó Milei en su cuenta oficial de X apenas finalizó el partido, en un intento por capitalizar la euforia colectiva. Pero las redes sociales no tardaron en recordarle que su entusiasmo por la celeste y blanca parecía forzado.

El posteo de Javier Milei tras el triunfo de la Selección

Comentarios como "Hacé silencio lacayo", "Ah bueno, empezó el circo" y "Justo saliste vos para empeorar el festejo" inundaron la publicación del mandatario. Incluso hubo quienes lo acusaron de oportunismo, como el usuario que ironizó: "Javier no podes ser judío 3 años y hacerte el argentino justo cuando juega la Selección".

El golpe más directo vino de la mano de una referencia a su Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, quien enfrenta investigaciones por enriquecimiento ilícito: " Ganamos. Listo. Ahora volvamos... ¿qué vas a hacer con este delincuente? ", le espetó otro usuario, dejando en evidencia que los problemas políticos de semejante importancia no se olvidan ni siquiera en medio de una victoria.

Ganamos. Listo. Ahora volvamos... qué vas a hacer con este delincuente? https://t.co/VeqT2j2Xeu — LectoraCBA (@LectoraCBA) June 17, 2026

Mientras tanto, el ministro de Economía, Luis Caputo, también se sumó al fervor futbolístico desde las alturas. En pleno viaje oficial, confesó cómo se enteró del resultado: "Cuando el piloto del avión me dijo que habíamos ganado con 3 goles de Messi, pensé lo mismo que todos los argentinos: ¡no puede ser tan genio! Messi ya no solo es el mejor jugador de fútbol de la historia. Es el mejor deportista de la historia".

Pero detrás del entusiasmo digital de Milei se esconde una agenda internacional que levanta sospechas. Según Infobae, el presidente viajará a Estados Unidos a principios de julio, justo cuando la Selección podría estar disputando los octavos de final del Mundial y, aunque desde la Casa Rosada insisten en que se trata de compromisos oficiales, las fechas coinciden perfectamente con los partidos decisivos de Argentina.

El posteo de Luis Caputo tras el triunfo de la Selección

Así las cosas, Javier Milei fue derrotado en el plano de lo virtual porque en lugar de fortalecer su conexión con los y las argentinas, su intento por "colgarse" del éxito deportivo de Lionel Messi y la Scaloneta terminó generando malestar y críticas.