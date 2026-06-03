La guadaña de Villarruel y las dagas envenenadas de Bullrich ponen en jaque a los hermanitos Milei

En un nuevo capítulo de las tensiones al interior de La Libertad Avanza, Victoria Villarruel, vicepresidenta del Senado, parece haber dado un paso más para marcar distancia de su ex amigo y otrora compañero de fórmula presidencial, Javier Milei. La relación entre ambos, que ya no esconde las fisuras, parece haber llegado a un punto de quiebre definitivo, y la reciente reunión de Villarruel con la jueza María Verónica Michelli no hizo más que avivar el fuego.

El encuentro, que tuvo lugar este martes 2 de junio en las oficinas de la Presidencia del Senado, fue interpretado como un gesto político contundente en medio de la controversia por el intento del Gobierno nacional de retirar el pliego de Michelli, quien está en carrera para integrar el Tribunal Oral Federal N° 3 de La Plata. Es este el mismo pliego que desde Casa Rosada se decidió frenar el nombramiento a pesar de que ya contaba con el dictamen favorable de la Comisión de Acuerdos.

María Verónica Michelli

Villarruel, sin embargo, dejó clara su postura a través de algunos allegados: "La vicepresidenta respeta la institucionalidad. El pliego de Michelli tiene nueve firmas y ella no va a ir en contra de las mayorías del Senado", deslizó y marcó -nuevamente- una desafiante postura en contra de la estrategia del Ejecutivo de Milei, incluida su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

La principal controversia alrededor de Michelli es que se conoció que es cuñada del periodista Hugo Alconada Mon, periodista que investiga causas de corrupción en torno a los lúgubres hermanitos Milei.

Victoria Villarruel

En paralelo, Patricia Bullrich también se sumó al rechazo al retiro del pliego e incluso llegó a presentar su renuncia al presidente de las fuerzas del cielo dejando al descubierto el frágil equilibrio dentro del espacio político liderado por Milei.

No obstante, desde el entorno de Villarruel se apuraron a desligar su postura de cualquier tipo de alineamiento con Bullrich y, fuentes cercanas a la vicepresidenta subrayaron que su reunión con Michelli no debe interpretarse como una acción coordinada con la senadora ni como un gesto hacia la oposición. Villarruel parece estar jugando su propio juego político: alejarse de los Milei sin -necesariamente- buscar refugio en las filas bullrichistas .

El pedido retiro del pliego de la jueza María Verónica Michelli

En las últimas horas, fue la mismísima Bullrich la que negó que el bloque libertario pudiera fragmentarse en mil partes: "De ninguna manera hay una fractura, el bloque está consolidado en sus ideas, tiene un trabajo de unidad muy claro y por eso hemos votado todos los proyectos que el Poder Ejecutivo ha enviado", expresó la ex Montonera y dejó claro que su objeción de conciencia respecto al pliego de María Verónica Michelli es parte de una discrepancia entre ella y los hermanos Milei pero dejó en claro un punto: "Las divergencias son parte de la vida política".