La Justicia profundiza el cerco sobre Adorni: investigan criptomonedas, propiedades, herencias y movimientos familiares

La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, acaba de ingresar en una nueva etapa. Lejos de cerrarse o perder impulso, la causa judicial avanza sobre cada una de las explicaciones que el funcionario brindó para justificar el extraordinario crecimiento de su patrimonio y ahora pone bajo la lupa desde sus inversiones en criptomonedas hasta la situación económica de su familia. El fiscal federal Gerardo Pollicita ordenó una amplia batería de medidas de prueba con el objetivo de reconstruir la historia patrimonial, laboral y financiera de Adorni y de su esposa, Bettina Angeletti, desde el año 2012 hasta la actualidad.

Manuel Adorni

La decisión representa un nuevo golpe para la estrategia defensiva del funcionario, quien en las últimas semanas intentó explicar el origen de su fortuna argumentando que una combinación de inversiones tempranas en Bitcoin y dinero proveniente de una herencia familiar le permitieron acumular un patrimonio millonario. Sin embargo, la Justicia quiere comprobar si esos argumentos resisten el análisis documental.

Uno de los principales focos de la pesquisa apunta precisamente a la denominada "coartada cripto" presentada por Adorni. Por esa razón, Pollicita solicitó a la Comisión Nacional de Valores un informe detallado sobre todas las plataformas, exchanges, billeteras virtuales e intermediarios que operaron en Argentina desde 2012, es decir, incluso antes de que el funcionario afirmara haber comenzado a invertir en Bitcoin.

La fiscalía intenta determinar si las operaciones que describió Adorni eran efectivamente posibles en aquel momento y si existe documentación que permita rastrear los movimientos financieros que dieron origen a la fortuna que hoy declara. Según la versión difundida por el propio jefe de Gabinete, habría invertido cerca de 200.000 dólares en criptomonedas durante los primeros años de expansión del mercado, obteniendo posteriormente ganancias que habrían superado los 300.000 dólares.

Manuel Adorni y Bettina Angeletti

La magnitud de esas cifras genera dudas incluso entre especialistas del sector. Distintos análisis sostienen que, en aquellos años, eran muy pocos los inversores capaces de movilizar semejantes montos dentro de un mercado todavía incipiente. Por ese motivo, la Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero en las Investigaciones (DAFI) ya trabaja en un informe técnico que reconstruye la evolución histórica del precio del Bitcoin desde 2013 hasta la actualidad para contrastar los números expuestos por el funcionario. Pero las criptomonedas constituyen apenas una parte de la investigación.

Pollicita también solicitó a la ANSES los registros laborales y los recibos de sueldo de Adorni y de su esposa para reconstruir sus ingresos formales durante más de una década y cotejarlos con la evolución de su patrimonio. La intención es establecer si existe una relación razonable entre los ingresos declarados y la acumulación de bienes registrada en los últimos años. La lupa judicial también se posa sobre la herencia familiar. Los investigadores analizan la sucesión de Jorge Adorni, padre del funcionario, fallecido en 2002.

La cuestión adquirió especial relevancia luego de que el jefe de Gabinete afirmara que encontró una importante suma de dinero dentro de un inmueble heredado, fondos que habrían servido como capital inicial para sus inversiones financieras. La Justicia busca determinar si esa versión puede acreditarse documentalmente y si existe correlación entre los montos declarados y los bienes efectivamente heredados. Las inconsistencias detectadas en las declaraciones juradas son otro de los ejes centrales de la pesquisa.

Manuel Adorni

En su presentación patrimonial correspondiente a 2024, Adorni informó haber recibido una herencia valuada en 10,2 millones de pesos. Sin embargo, apenas un año después, esa cifra ascendió a 73 millones de pesos. La diferencia llamó la atención de los investigadores, que ahora intentan establecer cómo se produjo semejante variación y si existieron bienes u operaciones omitidas en las declaraciones iniciales.

En paralelo, la causa avanza sobre presuntas propiedades no declaradas. Entre ellas aparece una vivienda ubicada en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, donde la Justicia ya solicitó los registros de ingreso y egreso para reconstruir aspectos vinculados a las reformas realizadas en el lugar. La obra también quedó bajo observación luego de que el contratista Matías Tabar declarara haber cobrado 245.000 dólares por trabajos realizados en esa propiedad.

Un peritaje sobre el teléfono celular del empresario reveló además la existencia de compras vinculadas al inmueble por más de ocho millones de pesos en artículos de blanquería y ropa de cama de alta gama. Ahora la fiscalía intenta determinar quién fue el verdadero destinatario de esas adquisiciones. La investigación también incluye un departamento en el barrio porteño de Caballito, el análisis de las deudas declaradas por el funcionario y la reconstrucción de todos los viajes realizados por Adorni y su grupo familiar. Como si eso no fuera suficiente, Pollicita decidió ampliar la mirada hacia el entorno más cercano del jefe de Gabinete.

Bettina Angeletti y Manuel Adorni

Por esa razón solicitó información sobre la causa por enriquecimiento ilícito que involucra a su hermano, Francisco Adorni, diputado bonaerense de La Libertad Avanza, para detectar posibles puntos de contacto entre ambas investigaciones. La fiscalía pidió específicamente cualquier antecedente relacionado con bienes familiares, dinero en efectivo, movimientos patrimoniales y elementos vinculados a la sucesión de Jorge Adorni.