Manuel Adorni anunció a su reemplazo como vocero nacional: quién es Adrián Ravier

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció como nuevo vocero nacional al economista y diputado nacional Adrián Ravier, quien lo reemplazará en esa función a él mismo. Se trata de un economista libertario especializado en la escuela austríaca y presidente de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de La Pampa. La revelación se entendió como el comienzo de la salida del investigado por enriquecimiento ilícito por la Justicia Federal.

"Reunidos en Olivos con el Presidente de la Nación. Adrián Ravier será el nuevo Vocero Presidencial. Todos los éxitos en esta nueva etapa, Adrián querido. Gran desafío por delante: serás la voz de quien está haciendo grande a la Argentina nuevamente . Fin", escribió Adorni en su cuenta de X (ex Twitter), en un posteo que sonó más a despedida que a otra cosa.

Manuel Adorni anunció al nuevo vocero nacional: Adrián Ravier.

Su alineamiento económico con las ideas del presidente Milei es innegable, aunque también en lo político ostenta un profundo enlace con el submundo libertario. Por un lado es director de la Fundación Faro que tiene como referente a Agustín Laje y que cuenta con severas críticas por el anonimato de sus auspiciantes, protegidos en su identidad por la Inspección General de Justicia (IGJ).

Al mismo tiempo también integra la Sociedad Mont Pelerin y el Instituto Cato, otros dos think tanks libertarios con sede en los Estados Unidos (EEUU), que además de asuntos de economía atienden otras cuestiones de índole "moral", como los derechos humanos, el aborto y las políticas de género, a las cuales muchos de sus integrantes se oponen de forma abierta.

Adrián Ravier con la motosierra en sus manos.

El economista de 48 años es licenciado por la la Universidad de Buenos Aires (UBA) y cuenta con una maestría en Economía y Administración de Empresas en la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas (ESEADE), el instituto de los Benegas Lynch. Además, tiene un doctorado en Economía Aplicada realizado en la Universidad Rey Juan Carlos de España.

Al mismo tiempo, ejerció como docente en la UBA, la Universidad del Salvador (USAL), la Universidad Católica Argentina (UCA), Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, Universidad del CEMA y en la Universidad Nacional de La Pampa. Además también dio clases a nivel internacional en la Universidad Francisco Marroquín de Guatemala y en la Universidad de las Hespérides en España.