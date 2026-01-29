"Las acciones correctas pueden tener consecuencias": Bullrich justificó la agresión a Pablo Grillo

La senadora nacional Patricia Bullrich ninguneó la agresión que sufrió el fotógrafo Pablo Grillo hace más de un año en una marcha masiva contras las políticas de ajuste de Javier Milei. En la misma entrevista también recordó su estadía en prisión por su militancia en Montoneros y la Juventud Peronista, de la que se liberó justo antes de que comenzara la última dictadura militar.

"Ya pasó casi un año y con los datos que vos tenés hoy y una causa que hay abierta, ¿qué reflexión hacés del caso Pablo Grillo?", le preguntó a la ex ministra la periodista oficialista Mariana Brey al aire del nuevo streaming de El Cronista. "Ese día nosotros sabíamos que había una marcha que era una provocación. Venían las hinchadas de fútbol", rememoró Bullrich.

"Venían con armas. Secuestramos un montón de armas de todo tipo en las estaciones de trenes donde bajaban. Sabíamos cómo eran los circuitos en los que iban a entrar. Y sabíamos que el objetivo era generar violencia. Dicho y hecho: rompieron, quemaron todo, destruyeron todo", justificó la ex ministra en la previa de las explicaciones que todavía no había dado sobre lo sucedido con Grillo.

"Las fuerzas de seguridad frente a la violencia tienen que responder, no se pueden quedar inermes. Porque entonces el país no tiene salida. Si las fuerzas de seguridad frente a la violencia se quedan inermes, ¿quién protege a la gente?", se preguntó enseguida, con una clara intención de darle otro sentido a lo que hacía el fotógrafo.

Pablo Grillo siendo atendido en las inmediaciones de Congreso

"En esa situación hubo un gas lacrimógeno que salió, que lamentablemente pegó contra un cartel que habían roto y le pegó a Pablo Grillo. No hubo intención de pegarle a alguien. Hubo intención de parar la violencia. Entonces, las acciones correctas pueden tener consecuencias. Vos no tenés que mirar la consecuencia, vos tenés que mirar si la situación fue correcta", mintió Bullrich.

Por un lado, la Justicia justamente investiga al cabo de la Gendarmería Nacional Héctor Guerrero por señalarlo como autor del delito de "lesiones gravísimas agravadas". En el expediente figura que, además del disparo casi mortal de un gas lacrimógeno sobre Grillo, realizó otros cinco disparos que pusieron en riesgo la vida de quienes se manifestaban. Al mismo tiempo, la reconstrucción de la trayectoria del disparo de Guerrero no muestra que en ningún momento hubiera tocado ningún cartel, lo que expone a la ex ministra en su intencionalidad.

El cabo Héctor Guerrero al momento de su declaración.

"Parar la violencia, impedir que tomen el Congreso, fue una acción correcta. ¿Tuvo una consecuencia? Sí, tuvo una consecuencia. Por suerte Pablo Grillo está mejor, se mejoró. Pero tuvo una consecuencia", explicó Bullrich sin ponerse colorada. Mientras tanto, todavía el fotógrafo lucha por recuperar su vida y superar los problemas motrices que le generó la ruptura de su cráneo.

Montoneros, patria o muerte

Por otro lado y en la misma entrevista, Bullrich recordó los orígenes de su militancia peronista. "Empecé de base. En una unidad básica de base. Después, me fui del país, estuve exiliada, estuve en la cárcel", repasó. "¿Por qué estuviste en la cárcel?", le preguntó Brey. "Bueno, porque en ese momento los que estábamos en la Juventud Peronista estábamos muy combativos cuando vino el golpe militar", relativizó.

"¿Y cómo fue estar en la cárcel?", insistió Brey, sin importarle que la ex ministra pudiera contar alguna historia vinculada a un jardín de infantes, como le recriminaba el presidente Milei durante la campaña electoral que los tuvo, hasta el ballotage, enfrentados. Según el economista, quien luego fuera su funcionaria había colocado un elemento explosivo en un centro educativo de primera infancia.

"Yo me divertí porque era la más joven de todas. Era un pabellón de mujeres, todas políticas y era como que todo el día te pasabas viendo qué pasaba en el mundo, afuera. Ahora, me acuerdo que mi mamá, mi papá, mi abuela lo sufrieron un montón. También salí en un momento oportuno. Salí antes de la dictadura, que después ya se puso bastante más bravo", recordó Bullrich.