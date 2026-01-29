Tercer round: Milei arremetió otra vez contra Paolo Rocca tras hablar de empresarios "que hacen negocios turbios con el Estado"

El presidente Javier Milei volvió a atacar al empresario Paolo Rocca, actual dueño de la megacorporación acerera Techint, luego de los rechazos que lanzó en redes sociales contra el pedido de la firma de considerar dumping de la empresa india Welspun, que se quedó la licitación de los 480 kilómetros de ductos para Vaca Muerta a un 40% menos. El martes había hablado de los referentes del sector "que hacen negocios turbios con el Estado".

"Dato", fue la única palabra que aportó Milei al posteo en X (ex Twitter) del usuario Ziliberal, y la escribió en mayúsculas. "Y que quede constancia que Paolo Rocca (Don Chatarrín) jugó all in para que el actual gobierno termine post elecciones de septiembre. Jubilate, tano. Perdiste", fue la publicación original.

Otro tuit de Javier Milei contra Paolo Rocca y Techint.

Es un hecho que el actual mandatario nunca se caracterizó por su prudencia a la hora de lanzar definiciones o acusaciones, aunque en esta oportunidad se expuso con una afirmación que no puede demostrar, ya que no hubo declaraciones públicas ni de Rocca ni gestos de Techint contra su gobierno en los dos años que lleva.

La pelea no es por una cuestión electoral, sino que Milei intenta desprestigiar aún más la figura del ítalo argentino, que reclamó al Estado que considere que había habido dumping en la oferta que hicieron desde Welspun por 203 millones de dólares, un 25% menos que la propuesta de la firma nacional. Además, desde Tenaris, pidieron la posibilidad de reofertar para acercarse y quedarse con la licitación multimillonaria, y no tuvieron oportunidad para hacerlo.

Javier Milei en la Derecha Fest

El anterior ataque directo de Milei a Rocca había llegado cuando el martes por la noche habló con su público en Mar del Plata, en el marco de La Derecha Fest, donde apuntó a quienes "hacen negocios turbios con el Estado", mientras que confirmó que su fin es terminar con el intervencionismo estatal. "Si el capitalista tiene productos más caros y de peor calidad, no es digno del favor del mercado y debe ir a la quiebra", reclamó.

Si bien allí no lo mencionó, sólo unos días antes tuvo un exabrupto de tuits tras el pedido de Techint. "La nueva Argentina. Si ves 'periodistas', 'economistas' y políticos hablándote de la industria del acero y los prejuicios que causa la apertura, ya sabés quién le llena el sobre", escribió Milei en su cuenta de X y tras un retuit donde se explicaba el caso de la licitación en cuestión.

Javier Milei y sus tuits contra Héctor Mágnetto y Paolo Rocca por los reclamos de Techint por perder la licitación de Vaca Muerta.

En esa oportunidad también aprovechó para apuntar al CEO del grupo Clarín, Héctor Magnetto. "Desenmascarando operadores. Aquí tenemos a 'Carboncito' que sale en defensa de 'Don Chatarrín' de los tubitos caros. VLLC!", escribió el presidente, tras publicar una noticia del portal TN sobre el pedido de Rocca.