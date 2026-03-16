La petrolera argentina YPF anunció que proyecta realizar en 2026 la mayor inversión del país en el sector energético, con un desembolso estimado de 6.000 millones de dólares destinado principalmente al desarrollo de hidrocarburos no convencionales en Vaca Muerta. El anuncio fue realizado por el presidente y CEO de la compañía, Horacio Marín, durante la presentación de los resultados de la empresa ante inversores y analistas. "YPF proyecta invertir aproximadamente 6000 millones de dólares durante este año con el objetivo de posicionarse como un operador shale de clase mundial", indicó el ejecutivo.

YPF anunció una inversión récord de 6.000 millones de dólares para 2026

Según detalló, el 70% de la inversión estará destinada a Vaca Muerta, con la meta de alcanzar una producción diaria de 215.000 barriles, lo que implicaría un crecimiento del 120% respecto a diciembre de 2023, cuando asumió la actual conducción de la empresa. Durante la presentación, Marín también estimó que la compañía podría alcanzar un EBITDA de 6.000 millones de dólares si el precio internacional del crudo se mantiene en torno a los 60 dólares por barril.

De cumplirse ese escenario, el resultado operativo representaría un aumento del 50% respecto a 2023. Las proyecciones forman parte del denominado Plan 4x4, la estrategia corporativa con la que la petrolera busca expandir su producción y consolidar su presencia en el mercado energético global. Según explicó el titular de YPF, los proyectos incluidos en ese plan permitirían generar exportaciones por más de 30.000 millones de dólares y crear más de 40.000 puestos de trabajo.

Uno de los pilares centrales de esa estrategia es el desarrollo del proyecto Argentina LNG, impulsado en asociación con las compañías Eni y XRG. Tras la firma de un acuerdo de desarrollo conjunto, el plan prevé avanzar durante este año con el cierre del financiamiento y el lanzamiento de licitaciones para construir las primeras líneas de transporte. El proyecto contempla una inversión de 20.000 millones de dólares en infraestructura, a la que se suman otros 10.000 millones destinados al desarrollo de bloques gasíferos en Vaca Muerta. En esa sociedad, YPF tendrá una participación del 35%.

YPF anunció una inversión récord de 6.000 millones de dólares para 2026

En paralelo, también avanza la iniciativa que lidera Southern Energy, en la que la petrolera estatal participa y que incluye la construcción de un gasoducto y la firma de los primeros contratos firmes de exportación. Otro proyecto clave es Vaca Muerta Oil Sur, que busca ampliar significativamente la capacidad de exportación de petróleo argentino. Según estimaciones de la empresa, si el precio del barril se ubica en torno a los 65 dólares, el desarrollo podría generar 13.000 millones de dólares adicionales en exportaciones por año.

La infraestructura tendrá una capacidad de transporte de 550.000 barriles diarios para 2027, y actualmente registra un avance del 54% en su construcción. En el comunicado, YPF también destacó la importancia de la capacitación laboral en el marco de la expansión del sector energético. En ese sentido, la compañía informó que el Instituto Vaca Muerta ya cuenta con más de 13.000 inscriptos en sus primeros cursos, orientados a formar a los futuros trabajadores de la industria.

En el área de refinación, la empresa anticipó que durante este año se finalizarán las obras del proyecto NEC en la Refinería Luján de Cuyo, además de continuar con la optimización de sus complejos industriales, que durante el último período alcanzaron niveles récord de procesamiento de crudo. La compañía también informó que continuará con el proceso de modernización de su red de estaciones de servicio, con un rediseño integral de la experiencia del cliente y el desarrollo de nuevas tiendas.

YPF anunció una inversión récord de 6.000 millones de dólares para 2026

Según YPF, 2026 será un año clave para la concreción de los principales proyectos exportadores del país y para consolidar el rol de la empresa como actor central del sector energético a nivel internacional.