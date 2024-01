"Las medidas de Milei son parecidas a las de Pinochet": la crisis que vivió Chile en dictadura y sus similitudes con la Argentina

Desde Argenzuela, emitido por C5N, se acercaron a la estación de Retiro para dialogar con quienes se encuentran en las inmediaciones apunto de viajar o recién llegados y de qué manera enfrentan los excesivos aumentos que se produjeron a través de las medidas indicadas por Javier Milei.

Javier Milei

Aumento en el transporte público, inflación disparada, severos ajustes, precios duplicados y las góndolas de los supermercados que impactan directamente en los derechos laborales y en el bolsillo de la considerada clase media o "casta" para el Gobierno libertario.

En el móvil, el periodista de C5N que se encontraba realizando las entrevistas, se topó con una mujer de nombre Alejandra y oriunda de Chile, quien le manifestó su punto de vista viéndolo desde afuera como espectadora de lo que está sucediendo a nivel país.

La señora indicó que arribó en Argentina el jueves junto a su familia y que se marcharán el próximo miércoles, por lo que su estadía será de tan sólo ocho días. En esa misma línea, aseguró que si bien hasta el momento no pudo evaluar la realidad de Argentina, sí dejó en claro que las medidas tomadas por Milei tienen una gran similitud con Augusto Pinochet.

Augusto Pinochet, ex Presidente de Chile.

En principio fue consultada sobre su opinión acerca del líder de La Libertad Avanza y expresó no sólo no estar de acuerdo con él, sino que le recuerda a la época de la dictadura que vivió en Chile. "La personalidad de Javier Milei, viéndolo desde Chile, me parece horrible. La visión que tenemos nosotros de él es horrible, tenemos un país político abierto más progresivo y la verdad es que yo estoy feliz con mi presidente y no lo cambiaría y mucho menos por Milei. Yo espero que les vaya bien, pero por lo que se ve desde allá... parece que les va a tocar duro", indicó.

Fue de esa manera como hizo mención en que Milei tiene similitudes con Pinochet y que por eso teme del futuro de Argentina. "Nosotros vivimos la experiencia de la dictadura en Chile y las medidas que tomó Pinochet en esa época para salir de la crisis económica te diría que no fueron tan brutales como las que está tomando Milei acá. Yo creo que se les viene duro y feo. No veo otra posibilidad, puede que me equivoque, pero ni Pinochet tuvo medidas tan duras. Es mi forma de pensar y soy una persona de pensamiento progresivo, pero eso es lo que yo creo".

Alejandra, oriunda de Chile, dialogando en C5N sobre las medidas de Milei.

"Esperemos que resulte, sería muy bueno para ustedes porque otros gobiernos no lo hicieron... ustedes tuvieron mucha corrupción, problemas, creo que ustedes lo vienen viviendo desde hace 40 años" expresó y agregó: "Argentina es uno de los países más ricos del mundo. Tienen de todo. Deberían ser una de las potencias y por el mal manejo que hubo políticamente no lo han sido".

Por otro lado, no dejó de hacer referencia a lo mencionado como "casta" que injustamente culminaron siendo parte los trabajadores y no de manera sarcástica como se creía. "Creo que las medidas que tomó Milei son bien contradictorias. Las personas que están cerca de él no las veo como idóneas. Yo he escuchado al vocero, a la señora (Patricia) Bullrich y a un montón de personajes que se suponían que no iban a estar en este gobierno y hoy son parte", disparó.

"Eso de la casta, que no iban a estar en este gobierno, nosotros vemos como que la casta fuera el pueblo y está saliendo perjudicado. Espero que salga bien por el bien de todo Argentina pero mi opinión es pesimista, creo que les va a costar va a ser duro, van a ser cuatro años horribles de mucho ajuste y no sé hasta dónde van aguantar porque ustedes, los argentinos, son más intolerantes. Nosotros somos más pasivos. Ustedes tienen sindicatos, el peronismo, líderes, que luchan por el pueblo", destacó.

Diego Brancatelli fue quien le consultó a Alejandra sobre qué piensa de las ideas "chilenas" que menciona Milei y si realmente cree que eso podría ser posible en Argentina, lo cual respondió: "Hay que recordarle al señor Milei y sus partidarios que este gran paso de infraestructura carretera lo dio el presidente Ricardo Lagos que fue progre, después le siguieron Sebastián Piñera y creo que las políticas que está implementando Milei son más cercanas a las que implementó Pinochet en el año 1982 que nosotros tuvimos nuestra gran crisis".

Alejandra, ciudadana de Chile, dialogando con Diego Brancatelli.

En cuanto a la crisis que hizo mención, detalló: "Nosotros tuvimos tres años de crisis, de 1982 a 1985. Me acuerdo que yo estaba en el primer año de la universidad y fue difícil, fue duro. Yo vine a Argentina en el 83 y ustedes estaban celebrando que iba asumir Alfonsín y ustedes nos molestaban por tener a Pinochet y la economía en esos tres años fue terrible, fue muy fuerte".

A raíz de aquella crisis y las similitudes de Pinochet con Milei, hizo hincapié en posibles coincidencias que se podrían dar y que incluso, ya se confirmó que así será. "Me acuerdo que en esa época se privatizaron las empresas estatales como quieren hacer acá, pero Pinochet lo privatizó entre sus amigos entonces tomaron las empresas estratégicas. A nosotros nos subió el costo de vida un montón, entonces yo no veo la diferencia. Cuando asumió la democracia él humanizó un poco las cosas, comenzaron los subsidios y suavizó un poco las cosas que se hicieron, que también es eso lo que quieren eliminar acá".