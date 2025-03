Macri se despegó de Milei de cara a las legislativas y confesó: "Las milanesas hace rato que se interrumpieron"

El expresidente Mauricio Macri rompió su habitual tono moderado para lanzar dardos envenenados hacia la gestión de Javier Milei, marcando un quiebre en la relación entre ambos en un año electoral picante y caliente.

Durante un evento en la Bolsa de Comercio de Córdoba, Macri expresó su preocupación por el rumbo institucional que está tomando el gobierno libertario y contundente afirmó que "la falta de apego a lo institucional comienza a afectar al plan económico".

Mauricio Macri

Según el Jefe de Estado, la confianza se construye muy diferente al plan de las fuerzas del cielo: " Esa confianza no la genera un presidente iluminado , sino un conjunto de gente que respalde estas ideas, y ese conjunto de gente está en las instituciones. Cada organismo del Estado tiene que predicar lo mismo: competencia, transparencia y meritocracia", reflexionó.

El expresidente también arremetió contra el manejo económico del gobierno actual y echó leña al fuego cuestionando no sólo la falta de estabilidad sino también la de una moneda confiable: "En otros países la gente no corre a una moneda extranjera. Lograr tener la moneda es la base, y ahí podemos empezar a soñar, pero sin el andamiaje institucional no alcanza", dijo en contundente referencia a uno de los pilares discursivos de Milei: la dolarización.

La dolarización de Javier Milei

Otro punto álgido de su discurso fue el nombramiento por decreto de los jueces Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla para la Corte Suprema, una maniobra que Macri calificó como mínimo problemática: "El sistema de selección que utilizó para la Corte y el sistema de implementación fueron dos hechos que generaron una enorme cantidad de críticas. Estamos haciendo cosas que van contra el esfuerzo que los argentinos están acompañando", sentenció fuertemente.

Macri también reveló detalles sobre su relación personal con Milei y cómo ésta ha evolucionado en los últimos meses. Según el expresidente, las "largas conversaciones" con el mandatario, que solían incluir milanesas de por medio, quedaron truncas pues el libertario no habría actuado de acuerdo a lo acordado informalmente: "Las milanesas hace rato que se interrumpieron, desde antes del verano, porque lamentablemente un montón de cosas que acordamos en esta línea de reforzar la institucionalidad después no sucedieron, porque él tiene un entorno que no lo convalidó", dijo.

Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla

El expresidente no escatimó en críticas al entorno más cercano de Milei, señalando que este "se desentiende de demasiadas cosas" y que su gobierno parece más un "proyecto de poder" que un proyecto de país, algo que ya había expresado en anteriores declaraciones poniendo en evidencia la desconfianza absoluta en el triángulo de hierro que forma el presidente junto a Karina Milei y Santiago Caputo. Consultado sobre esto, Macri respondió: "Sí, yo le dije al Presidente que él no delega, se desentiende de demasiadas cosas. No está bien desentenderse. Todo es el equipo, sin equipo uno no llega a hacer grandes transformaciones".

En otro tramo de su discurso, Mauricio descartó cualquier intención de postularse nuevamente a un cargo político, pero no dejó pasar la oportunidad para criticar el manejo electoral del oficialismo libertario. Según el expresidente, Milei ofreció inicialmente una alianza con Pro para las elecciones legislativas, pero dolorosamente, este acuerdo nunca se materializó: "Eso nunca existió. Terminó siendo solamente rescatarlos cada vez que estén al borde del abismo para que el plan no se vaya al demonio", confesó.

Las palabras de Mauricio Macri llegan en un momento crítico para el escenario político argentino. Con las elecciones legislativas a la vuelta de la esquina, las tensiones entre PRO y La Libertad Avanza de Javier Milei parecen estar lejos de resolverse. El 2025 será fundamental para determinar cuál de las dos fuerzas políticas arrebatará el poder en las cámaras legislativas.