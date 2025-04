Manuel Adorni: del Nokia 1100 al iPhone 16 Pro y la nueva guerra libertaria contra el PRO

En el universo político de este país, donde las metáforas tecnológicas son cada vez más tendencia debido al notable avance de la tecnología en el último tiempo, el vocero presidencial Manuel Adorni se despachó con una de esas frases que quedan picando en los grupos de WhatsApp: "El PRO es un Nokia 1100 y nosotros un iPhone 16 Pro". La frase, lanzada con toda intención y cero nostalgia en una entrevista con A24, fue el puntapié perfecto para marcar territorio: los libertarios -según el vocero (¿quién sino?) son el futuro brillante, táctil, con triple cámara y procesador A18; el PRO, apenas un ladrillito confiable que sirve para mandar SMS... y poco más.

Eso sí, si por algo el fandom reconoce a aquel Nokia es por su resistencia y durabilidad, ante la fragilidad evidente que tienen hoy los teléfonos como el mencionado iPhone, por dar el mismo ejemplo. Lo cierto es que Adorni, que no solo hace de vocero sino que ahora también juega en las grandes ligas como candidato a legislador porteño por La Libertad Avanza, no se anduvo con vueltas. "Los dos sirven para hablar por teléfono, pero uno quedó obsoleto", remató, en una comparación que dejó tambaleando a los herederos amarillos de la era Macri. "No es una oposición al kirchnerismo", remató el gamer al hablar del PRO.

Pero la cosa no quedó ahí. Porque si bien el Nokia le sacaba chispas al Snake, para Adorni hoy la disputa es entre "la libertad" y "la miseria", entre "Cristina, Alberto y Massa" de un lado, y él -modestia aparte se ve- del otro. "Es una elección de dos modelos", dijo, como si estuviera eligiendo entre Android y iOS, pero con consecuencias reales para la ciudad de Buenos Aires. "Es una elección de dos modelos, de dos formas de ver la Ciudad el día de mañana. El kirchnerismo de un lado y nosotros del otro. La miseria de un lado, nosotros del otro. Cristina, Alberto, Massa y nosotros del otro", sintetizó el vocero.

Mauricio Macri

En su análisis, no le perdona al PRO lo que considera su pecado capital: "hicieron que vuelva el kirchnerismo". Un reclamo cargado de rencor digital, como cuando un amigo te recomienda una app que después te arruina el celular. "Fueron parte del cambio, han hecho infinidad de cosas bien", reconoció Adorni, como quien admite que el Nokia tenía linterna y era irrompible, "pero lo demás quedó viejo". "No compartimos agenda, vamos por separados", explicó, y remarcó: "Queres que venga el kirchnerismo, lo votas a Santoro; no queres que venga el kirchnerismo, nos votas a nosotros. Lo demás quedó viejo".

Para colmo, la metáfora no se quedó en lo discursivo: días atrás, la lista libertaria posó con una motosierra en la puerta de la sede del gobierno porteño, Uspallata 3150, como para dejar claro que en su visión del Estado, cortar no es una metáfora, sino una promesa de campaña. Y aunque reconoció que "hay cosas que funcionan en la Ciudad", también dejó en claro que "no está todo bien" y que el salto de calidad que ellos proponen es directamente fuera del manual del PRO. "Votar al PRO no es evitar que vuelva el kirchnerismo. Hoy lo que pueden sacar al kirchnerismo de la faz de la política argentina somos nosotros", insistió Manuel.

Manuel Adorni: de vocero Presidencial a candidato en la Legislatura porteña

Asimismo, el funcionario remarcó: "De hecho los sacamos a nivel nacional, y ellos los trajeron, hicieron que vuelvan". Adorni fue más allá y anticipó posibles alianzas con figuras del PRO o "ex PRO" -una categoría en sí misma dentro del ecosistema político nacional- para disputarle nada menos que la provincia de Buenos Aires a Axel Kicillof. "Confluimos con figuras relevantes", dijo.

En una campaña que ya mezcla retórica de Silicon Valley con drama político local, el libertario deja en claro que su espacio no quiere ser una versión mejorada del macrismo, sino su reemplazo total. "Votar al PRO no es evitar que vuelva el kirchnerismo", repite Adorni como quien advierte: el Nokia puede seguir prendido, pero ya no carga WhatsApp. "Al kirchnerismo lo vamos a dejar de lado, pero en el PRO están convencidos de que es con ellos y la experiencia te marca que no es con ellos", cerró.