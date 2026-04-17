Marcela Pagano se sumó al baile, salió a cruzar el armado de Karina Milei y disparó: "Envidiaban a la casta, querían ser parte ella"

La interna de La Libertad Avanza sumó un nuevo capítulo de alto voltaje, pero esta vez con una voz que decidió correrse del enfrentamiento directo para exponer algo más profundo: la crisis de representación dentro del propio oficialismo. En ese marco, Marcela Pagano -autora de la denuncia que tiene contra las cuerdas al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, irrumpió en redes sociales para fijar posición tras el cruce entre Lilia Lemoine y los militantes digitales encabezados por Daniel Parisini, conocido como "El Gordo Dan", y dejó una de las críticas más duras hacia la conducción política del espacio.

Marcela Pagano se metió en el choque entre Lemoine y "El Gordo Dan"

Mientras el conflicto escalaba entre acusaciones, reproches y descalificaciones públicas, Pagano eligió apuntar directamente contra lo que considera una desviación del proyecto original libertario. "Cagaron a todos los militantes. A los que de verdad se deslomaron en campaña. Eligieron quedarse con los chorros, los obsecuentes, los aplaudidores del poder, los amigos de la 'campeona'", disparó sin matices.

Su mensaje no solo funcionó como respaldo implícito al sector de militancia digital que se sintió atacado por Lemoine, sino también como una denuncia abierta hacia el armado político que rodea al presidente. "A vos que eras jovencito y militaste por ideas, con otros jóvenes referentes al mando, te estafaron. Fuimos muchos los que creímos que iba a terminar con la casta. Pero la envidiaban, querían ser parte ella. Sacarse la foto, que los reciban con alfombra roja en eventos donde nunca hubieran logrado pasar el umbral de la puerta", continuó.

Lilia Lemoine cruzó a militantes, defendió a Pareja y agitó la crisis digital del oficialismo

El trasfondo del conflicto revela una disputa que excede el cruce puntual. Por un lado, se ubica el sector alineado con Karina Milei y los armadores territoriales, entre ellos Sebastián Pareja, que busca consolidar poder con lógica tradicional. Por el otro, el ecosistema digital libertario, que se autopercibe como custodio de la "pureza ideológica" del proyecto y que ahora denuncia haber sido marginado.

En ese punto, Pagano fue todavía más lejos y puso nombre propio a lo que considera el centro del poder real dentro del Gobierno. "Ella incluso robando lugar en fotos en donde jamás debería haber estado, pues no es primera dama, pues nunca fue electa en nada. Hoy manda La Jefa y la suerte de este Gobierno hace rato está en sus manos. Ella es quien limpió de los más leales al movimiento", lanzó, en una referencia directa a Karina Milei.

La diputada cerró su intervención con un mensaje que buscó diferenciar entre estructuras de poder y bases militantes: "Siempre voy a bancar, pese a mis matices de pensamiento, a los honestos que militaron por ideas que abrazaron de buena fe". Sus declaraciones llegaron en medio de una escalada que dejó al descubierto la fragilidad interna del oficialismo. Todo había comenzado con la defensa de Lemoine a las denuncias impulsadas por Sebastián Pareja contra tuiteros libertarios, lo que desató una reacción en cadena dentro de la propia comunidad digital que históricamente sostuvo al Gobierno en redes.

Lilia Lemoine cruzó a militantes, defendió a Pareja y agitó la crisis digital del oficialismo

Lejos de apaciguarse, el conflicto creció cuando Lilia cruzó a militantes y directamente a Parisini, generando una respuesta inmediata del streamer y de múltiples cuentas afines, que interpretaron las denuncias como un intento de disciplinamiento interno. El episodio derivó en un intercambio cargado de agravios que incluyó desde cuestionamientos políticos hasta insultos personales. En ese contexto, la intervención de Pagano operó como síntoma de una ruptura más profunda: la pérdida de cohesión entre la dirigencia y la militancia que supo ser el principal activo del oficialismo durante las elecciones que terminaron coronando a Javier Milei.