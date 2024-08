Mayans contestó imperativamente a CFK: "¿Qué hacemos con los que pusieron a Alberto Fernández en el PJ?"

Que Cristina Fernández de Kirchner haya "mandado al psiquiatra" a quienes dijeron que la vicepresidenta Victoria Villarruel es peronista, no dejó tranquilo a José Mayans, jefe de la bancada de Unión por la Patria que se sintió en la necesidad de salir a aclarar algunos términos.

Es que entre Villarruel y Mayans hubo un fuerte cruce en el Congreso mientras se trataba la ley de movilidad jubilatoria en la que él propuso "reforzar la amistad" entre el peronismo y los libertarios. Como si fuera poco, en una entrevista posterior reflejó que la vice de Javier Milei tenía mucho más que ver con el peronismo que con Las Fuerzas del Cielo.

José Mayans

Es por eso la respuesta de CFK y la reflexión posterior de Mayans que cuestionó que la ex presidenta haya puesto como presidente del Partido Justicialista a Alberto Fernández. Sobre eso, anunció: "El peronismo tiene crisis de conducción porque perdimos las elecciones y porque tuvimos errores".

En esa línea, advirtió: "Yo no tengo nada contra Alberto, pero a Alberto lo pusieron al frente del partido y él se manifestaba como socialdemócrata. ¿Qué hacemos con los que pusieron a Alberto Fernández lo mandamos al psiquiátrico?", dijo contundentemente entre risas.

Cruce Mayans - Villarruel

En diálogo con Radio 10, Mayans contó cómo fue el momento del cruce más inesperado desde que el gobierno de Milei asumió el poder: "Fue una cosa que se me ocurrió en el momento. Obviamente que en alusión al conflicto que tiene con la hermana del Presidente que dice que es la Jefa", dijo y siguió: "El pueblo votó a Milei y ahora nos dice que la jefa es su hermana y que aparte de eso fue la que él vetó el tema de manejo de Seguridad y Defensa. A partir de ahí se generó un conflicto serio, que cambió la estrategia de Milei que arregló una parte con (Patricia) Bullrich que salió de la línea de (Mauricio) Macri y aceptó sola y después quedó el de Mendoza en Defensa", dijo haciendo referencia a Luis Petri", confesó.

Además, detalló: "Cuando ella me dijo 'un amigo', se me ocurrió decirle que tenemos que profundizar la amistad y fue peor". En esa misma línea, explicó: "Yo tengo buena relación con ella porque nosotros estamos siempre en labor parlamentaria; todas las semanas nos reunimos y obviamente hablamos con todos porque en eso consiste el Parlamento, no importa cómo piensen. Claro que tenemos una visión totalmente distinta del Estado".

José Mayans no retrocedió ni un paso y explicó cómo es la postura política de la vicepresidenta de Las Fuerzas del Cielo: "Victoria Villarruel se manifesta nacionalista y está más cercano a nosotros por el tema de Inglaterra, porque defiende la causa Malvinas, no creo que esté de acuerdo con el alineamiento de Estados Unidos e Inglaterra, ni con que se venda el oro a Inglaterra".