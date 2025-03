Menem y el escándalo de los audios: excusas, "inteligencia artificial" y una estrategia al descubierto

El escándalo de los audios que sacudió la cámara de Diputados tiene como protagonista a su presidente, Martín Menem, quien en las últimas horas negó la autenticidad de los mensajes y aseguró que todo es un montaje realizado con inteligencia artificial. "No es verdadero. Yo tengo mil defectos, pero hay virtudes que sostengo, la paciencia, la tranquilidad, la no violencia. Están buscando a dónde pegar. Hasta se lo mostré a mi hijo y me dijo que esa no es mi voz. Hay mucha inteligencia artificial detrás", sostuvo el riojano en diálogo con el periodista amigo Luis Majul para la señal oficialista de LN+.

Sin embargo, los registros filtrados por el programa Arganzuela, conducido por Jorge Rial en Radio 10, parecen contar otra historia: la de un operativo deliberado para entorpecer la sesión en la que se trataban temas clave para el gobierno libertario. En los audios que se viralizaron, atribuidos a Menem, se lo escucha dar indicaciones tajantes a los diputados de La Libertad Avanza: "Los quiero gritándome, a los gritos, puteando, nada de algo pacífico".

El tono beligerante de la supuesta instrucción contrasta con la defensa del propio Menem, quien afirmó que "tengo mil defectos, pero hay virtudes que sostengo, la paciencia, la tranquilidad, la no violencia". En su intento por desacreditar el material, incluso recurrió a un insólito argumento: dijo que su propio hijo no reconoció la voz en los audios. Pero la filtración no se limitó a ese mensaje.

Los chats internos de La Libertad Avanza revelaron una estrategia premeditada para convertir el recinto en un campo de batalla político. "Es la sesión más importante de los últimos 20 años para ser parte de la historia. Dientes apretados en todo momento. No bajemos la guardia", arengó Menem a su bloque. Su intervención, además de exponer su participación activa en una operación de desgaste parlamentario, confirmó su rol como instigador de una estrategia de tensión permanente.

Uno de los momentos más comprometedores de la filtración es la aparición de la diputada Nadia Márquez organizando un listado de legisladores encargados de generar disturbios. En el chat, Márquez advierte: "Recuerden que será una sesión compleja". Acto seguido, Menem interviene con los mensajes que lo incriminan y envía audios "temporales" (que se eliminan tras ser escuchados), en los que insiste: "En todo momento cuatro personas nuestras siempre sentadas para plantear una cuestión de privilegio... pero griten".

Entre los nombres mencionados en el plan de agitación aparecen Mercedes Llano, Lilia Lemoine, Álvaro Martínez, César Treffinger y Claudio Lisandro Almirón. El escándalo tuvo su punto de ebullición en el recinto cuando la diputada libertaria Marcela Pagano enfrentó a Menem y lo cuestionó duramente. Pero lejos de dar explicaciones claras, el presidente de la Cámara de Diputados intentó minimizar el episodio durante su paso por LN+ y aseguró que se trataba de "cuestiones que seguramente se solucionarán".

A pesar del revuelo, también admitió que no conversó sobre el tema con el presidente Javier Milei, dejando la sensación de que su estrategia apunta a diluir el impacto político de la filtración. Menem, en su discurso defensivo, insistió en que el Gobierno enfrenta una "campaña de ataques orquestados" y desvió la atención hacia otras cuestiones, como los gastos en el Congreso y la gestión económica de la administración Milei.

El chat libertario antes del debate en el Congreso

Pero la revelación de los audios deja en evidencia algo más profundo: el oficialismo no solo busca imponer su agenda sin consensos, sino que está dispuesto a forzar el conflicto dentro del Congreso para hacerlo. En su anhelo por desmentir los audios, Menem apostó a la negación y al fantasma de la inteligencia artificial como coartada. Sin embargo, el material filtrado y las reacciones dentro del propio bloque libertario sugieren que el escándalo no se esfumará tan fácilmente. "El que me conoce sabe que lo que menos quiero es tener problemas en el recinto. Ya habían empezado la semana anterior con supuestos gastos en catering, pero nosotros gastamos un 70% menos. Otros presidentes compraban salmón y sushi", sostuvo.

Martín Menem en Diputados

Y sentenció: "He cortado miles de privilegios- La Cámara es la Cámara que menos plata ha gastado en la historia. No solo eso, sino que a fin de año el Poder Legislativo, la Cámara de Diputados le ha devuelto 7 mil millones de pesos. Primera vez en la historia porque siempre piden partidas adicionales. Entonces todo este tipo de maniobras hablan de un ataque orquestado permanentemente Contra el plan de Gobierno. Lo que pasa en el recinto es algo que no es de ahora, es algo que viene de antes. Yo creo que se violan muchos códigos del respeto, del trato, del silencio, de cuando uno habla. Los demás escuchamos. Viste lo que te enseñan en la escuela, cuando habla un alumno, lo escuchamos todos".