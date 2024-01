Mentiras, Fake News, negacionismo y papelón: los ejes del discurso de Milei en Davos

El presidente Javier Milei habló en el Foro económico de Davos, en Suiza, donde se atrevió a criticar al feminismo en un discurso de aproximadamente 20 minutos ante los líderes mundiales, acusándolo de "radical" y de "generar intervencionismo" y, en esta misma línea, llamó a levantar la voz contra el socialismo.

Durante su exposición, el Jefe de Estado explicó que los principios del liberalismo establecen la igualdad entre los sexos y aseguró: "Los hombre somos creados iguales, que todos tenemos los mismos derechos inalienables otorgados por el creador , entre los que se encuentran la vida, la libertad y la propiedad".

"En lo único que devino esta agenda del feminismo radical es en mayor intervención del Estado para entorpecer el proceso económico, darle trabajo a burócratas que no le aportan nada a la sociedad, sea en formato de ministerios de la mujer u organismos internacionales dedicados a promover esta agenda",criticó Milei ante los atentos ojos del mundo. "Los socialistas se vieron forzados a cambiar su agenda por otros supuestos conflictos sociales, igual de nocivos para la vida, la comunidad y el crecimiento económico", aseveró.

"Otro de los conflictos que los socialistas plantean es el del hombre contra la naturaleza. Sostienen que los seres humanos dañamos el planeta y que debe ser protegido a toda costa, incluso llegando a abogar por mecanismos de control poblacional o la tragedia del aborto. Lo más cruel de la agenda ambiental es que los países ricos, que se hicieron ricos explotando legítimamente sus recursos naturales, ahora pretenden expiar sus culpas castigando a los países más pobres e impidiéndoles desarrollar sus economías por un presunto crimen que no cometieron", aseguró.

Con respecto a la legalidad del aborto, el presidente se posicionó absolutamente en contra -como lo ha hecho en otras oportunidades- y hasta lo categorizó como "sangriento": "Otro de los conflictos que los socialistas plantean es el del hombre contra la naturaleza. Sostienen que los seres humanos dañamos el planeta y que debe ser protegido a toda costa, incluso llegando a abogar por mecanismos de control poblacional o en la agenda sangrienta del aborto", expresó.

Además, Milei aseguró que los meganegocios sociales están contaminados por "la agenda socialista". "Occidente está en peligro porque los que supuestamente deben defender los valores de occidente, operan con una visión del mundo que conduce al socialismo y a la pobreza", lanzó ante los dirigentes políticos de las potencias más ricas del mundo.

En este sentido, aseguró que los países deben estar a favor del libre mercado y dejó en clara su postura al decir que "el Estado es el problema" para el crecimiento de las naciones. "No se dejen amedrentar por la casta política ni por los parásitos que viven del Estado", insistió.

"No se entreguen a una clase política que quiere perpetuarse en el poder y mantener sus privilegios. Ustedes son benefactores sociales, ustedes son héroes (...) No cedan al avance del Estado. El Estado no es la solución. El Estado es el problema mismo. Ustedes son los protagonistas" y "cuenten con Argentina como un aliado internacional", dijo finalmente Javier Milei, mientras que cerró con su infalible "viva la libertad carajo", en un guiño a los libertarios que lo apoyan en la Argentina.