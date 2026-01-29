Mientras LLA se reúne en Casa Rosa, se crea el FreSU, un espacio sindical que promete voltear la reforma laboral

La mesa política del gobierno de Javier Milei se reunirá este jueves al mediodía en la Casa Rosada, un encuentro solicitado por varios gobernadores ante la inminente discusión de la reforma laboral. El objetivo principal será definir el temario de las sesiones extraordinarias previstas para febrero, en un contexto de creciente presión política y social.

La cita estará liderada por el ex vocero presidencial y actual Jefe de Gabinete de Ministros Manuel Adorni, y contará con la participación virtual del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem.

Casa Rosada

Aunque el foco inicial de las sesiones extraordinarias incluía proyectos como la reforma laboral y modificaciones a la ley de Régimen Penal Juvenil, los recientes desastres naturales en el sur del país hicieron apurar los trámites libertarios. Es que los gobernadores buscan que se incorpore una ley de emergencia ígnea que permita una respuesta más ágil ante los incendios que afectan a varias provincias patagónicas.

Pero sobre todo, la mesa del gobierno de las fuerzas del cielo debe fijar posición en cuanto a la reforma laboral, el tema más picante que se tratará en los primeros días de febrero y que divide aguas para los adentros de La Libertad Avanza: mientras el ala más dura se niega a introducir modificaciones, otros dicen que el proyecto tal como está, "no sale" no solo por la resistencia de los sindicatos sino también por los cuestionamientos de gobernadores.

Diego Santilli, Karina Milei y Manuel Adorni

Mientras tanto, en un movimiento paralelo, se constituyó un nuevo espacio gremial denominado Frente de Sindicatos Unidos (FreSU), que busca frenar la reforma laboral impulsada por el Gobierno. Este nuevo frente incluye gremios como la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), la Asociación de Pilotos de Líneas Aéreas (APLA), la Federación de Aceiteros, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y La Fraternidad, entre otros espacios sindicales que no dudan en que un paro general sería la herramienta más poderosa para frenar la reforma laboral libertaria.

El FreSU adopta una postura tajante contra el proyecto oficial, al que califican como un retroceso para los derechos laborales. En un documento difundido tras su reunión del miércoles, los representantes del frente señalaron: "Por la magnitud de los derechos que deroga, por la extensión de los temas que abarca y por la profundidad de los retrocesos que introduce, este proyecto sólo es comparable con la reforma laboral implementada durante la dictadura cívico-militar de 1976 ".

Se creó el FreSU para voltear la reforma laboral

El FreSU no sólo rechaza el contenido del proyecto, sino también la forma en que ha sido concebido. "Este proyecto de reforma no surge de un proceso de diálogo democrático ni de una discusión abierta con las trabajadoras y los trabajadores", señala el documento. Además, acusa al Gobierno de buscar acuerdos "a espaldas del pueblo trabajador" y denuncia que algunos gobernadores estarían dispuestos a negociar votos en el Senado a cambio de beneficios coyunturales.

Es por eso que el Frente de Sindicatos Unidos delinea un plan de acción para febrero que incluye movilizaciones en distintas provincias y culminará con una gran protesta frente al Congreso el 11 de febrero, fecha prevista para el tratamiento del proyecto en el Senado. Las primeras manifestaciones están programadas para el 5 y 10 de febrero en Córdoba y Santa Fe , respectivamente, con el objetivo explícito de presionar a los gobernadores Martín Llaryora y Maximiliano Pullaro, quienes manifestaron ciertas reservas respecto al proyecto oficial.

Maximiliano Pullaro

La jornada del 11 de febrero será clave. Además de la movilización frente al Congreso, los trabajadores estatales agrupados en el FreSU planean convocar a un paro general. "No hay ningún elemento en este proyecto de reforma laboral que pueda ayudar a crear empleo, formalizar o mejorar la calidad del trabajo", sostienen los gremios en su comunicado, donde también acusan al Gobierno de promover un modelo económico basado en "salarios bajos, empleo precario y debilitamiento de la organización sindical".

Ahora bien, la formación del FreSU plantea interrogantes sobre la posición que adoptará la Confederación General del Trabajo (CGT), cuya cúpula opta hasta ahora por priorizar el diálogo con gobernadores y legisladores. Esta estrategia contrasta con la postura más combativa del nuevo frente sindical, lo que podría generar tensiones internas dentro del movimiento obrero.

La CGT organizó una movilización en contra de la reforma laboral durante el 28 de diciembre

Abel Furlán, líder de la UOM y uno de los impulsores del FreSU, fue particularmente crítico con la conducción cegetista. Desde su perspectiva, es necesario adoptar una postura más firme frente a lo que considera un ataque directo a los derechos laborales conquistados durante décadas.