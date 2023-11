Milei se quejó de la organización del debate, denunció a "los tosedores de Massa" y se despegó de Macri

A horas de lo que fue el debate y a menos una semana del ballotage, el candidato a presidente de La Libertad Avanza, Javier Milei, hizo un análisis de su duelo frente a Sergio Massa y a pesar de los claros errores que cometió -por ejemplo, al hablar de la soberanía de Malvinas dijo que Johan Cruyff era alemán-, señaló que se "sintió muy cómodo" y que provechó el momento para "demostrar las falsedades" de la campaña del miedo del oficialismo.

Javier Milei en el debate presidencial

Durante una entrevista con Eduardo Feinmann por Radio Mitre, el libertario denunció que el candidato a presidente de Unión por la Patria (UxP) y actual ministro de Economía tenía "una clara intención de provocarme. "Él tenía preparado el debate para mostrarme como alguien irascible", remarcó.

Y siguió: "Había una clara intención de (Sergio) Massa de provocarme y, con su equipo de brasileños y psicólogos, tratar de buscar elementos para probarme y que yo me saliera de sí. Me provocó, fue muy agresivo muchas veces, pero no logró sacarme del eje en ningún momento".

De esta manera, Milei señaló que su contrincante "fue agresivo, pero no logró sacarme del eje en ningún momento". "Cuando yo estoy haciendo el cierre están todos tosiendo. Hubo un cambio de último momento y pusieron de mi lado a la gente de él. Entonces, cuando yo hablaba, todos tosían para perturbarme", denunció.

El debate se desarrolló en la Facultad de Derecho

Si bien se lo vio incómodo, con Massa imponiendo su agenda y él constantemente a la defensiva, Milei remarcó que se sintió "muy cómodo". "El primer bloque pareció ingenuo de nuestra parte, pero fuimos desarticulando cada una de las mentiras de la campaña negativa que está haciendo. Uno de nuestros objetivos era demostrar que todas las cosas de las que nos acusan son mentiras. Lo hicimos de manera impecable, las logramos desestimar", explicó.

Y continuó: "Él empezó con un formato en el que salió a preguntarme a mí, se ve que se va a dedicar al periodismo. Las preguntas eran funcionales a mi estrategia... mi objetivo era demostrar todas las falsedades que me han hecho con la campaña negativa. Luego yo tenía una segunda vuelta, que era la parte de Producción y Empleo, y ahí le doy una sopapeada que lo rompo todo". Hay que destacar que Milei no apeló ni mencionó la gestión del ministro de Economía para contragolpear.

Según explicó, su estrategia en el Debate Presidencial fue desmontar "cada una de las mentiras de la campaña del miedo". Por ejemplo, entre esos temas, uno es el precio del boleto de colectivo. Y que en lugar de $1.100, como el oficialismo afirmó que podría costar si quitan los subsidios al transporte, Milei anoche dio a conocer que sus números indican $350. "Nuestro objetivo era evitar todas las agresiones y dar respuesta", afirmó, a pesar de que eso no ocurrió.

El candidato libertario explicó que "mucha gente estaba esperando que yo le enrostrara" a Massa la inflación y pobreza, pero, "él salió a preguntarme. Parece que ahora se va a dedicar al periodismo". "Los objetivos que yo tenía era demostrar todas las falsedades y todos los elementos que me han hecho en la campaña negativa. Nosotros fuimos desarticulando cada una de las mentiras de la campaña negativa", dijo Milei.

El ballotage será el 19 de noviembre.

Por otra parte, dio a conocer por qué Mauricio Macri y Patricia Bullrich -sus flamantes aliados y quienes lo defienden a capa y espada a través de las redes sociales- no lo acompañaron anoche en la Facultad de Derecho: "Son de otra fuerza política, no tenían porque estar en ese lugar".

Y sin dudarlo, se quejó: "Las autoridades jugaron todas para Massa, todo lo que tiene que ver con la metodología fueron cambios a favor de Massa y en contra de mi persona. Incluso a nosotros nos pusieron un cupo de invitados inferior al que les dieron a ellos".

Y en cuanto a cómo decidió abordar el debate, resaltó: "Lo trabajé con gente de mi equipo y sumamos a una fonoaudióloga que me ayudó además a mejorar mi lenguaje corporal. Yo podría haber salido y ponerme histriónico, no olviden que fui cantante de rock y eso lo manejo, pero la seriedad del asunto es para tomárselo muy en serio".

Massa y Milei en el debate

Al final de la entrevista, Milei adelantó que en caso de ser electo, el nombre de su ministro de Economía lo anunciará el día después del balotaje (obviamente si resulta electo presidente) y concluyó: "A mí me habían dicho que era un mentiroso, pero juro que me sorprendió, no puedo creer que una persona mienta tanto. Es la actitud de un psicópata. Viendo como está destruyendo la economía, es de teflón".