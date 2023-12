"No están para pequeñeces": negaron que haya diferencias y chispazos entre Milei y Villarruel

El senador de La Libertad Avanza de Formosa, Francisco Paoltroni, quien ha empezado en política hace tan solo dos años, desmintió las versiones que indican chispazos entre el presidente electo Javier Milei y la vicepresidenta Victoria Villarruel, en torno a la conformación de los equipos de gobierno, ya que los nombramientos tardan en llegar y las puertas se abren y se cierran según el partido político y las quejas de los libertarios.

En declaraciones a AM1350, el senador desmintió estos rumores y aseguró que ellos dos "no están para pequeñeces" y que el mandatario electo es el líder indiscutido y quien toma las decisiones de lo que sucederá a partir del 11 de diciembre. En este sentido, remarcó: "No hay mucho tiempo para pequeñeces. Tenemos este gran desafío que es empezar a cambiar normas y reglas que nos han traído a este fracaso", quien se refirió también al nombramiento de Patricia Bullrich como ministra de Seguridad y remarcó que "no hubo ningún desaire" a nadie, sino que se trató de un reacomodamiento de piezas.

Francisco Paoltroni

En este mismo sentido, el legislador formoseño pidió "bajarle la espuma" a este tipo de especulaciones sobre peleas entre presidente y vicepresidente porque consideró que son, además, propias y naturales de cualquier armado de gabinete. "Acá tenemos un líder indiscutido y las decisiones las toma el presidente de la Nación", dijo.

El legislador electo adelantó también que entre las primeras reformas en las que se avanzará para sacar adelante a la argentina, es la reforma laboral: "Tenemos que atacar el desastre del 50 por ciento de la pobreza", indicó.

Más temprano, Paotroni había asegurado que los siete legisladores de La Libertad Avanza en la Cámara alta son "un montón de gente" y se mostró absolutamente confiado en alcanzar los consensos necesarios para aprobar las leyes que se necesitan, porque la "mayoría de los legisladores desea un cambio".

"A mí me parece un montón. Son siete senadores que representan algo totalmente disruptivo y nuevo en la historia del país. No tengo dudas de que la mayoría de los legisladores desea un cambio y son conscientes de que la Argentina necesita un cambio de normas", dijo también en diálogo con Urbana Play.

Javier Milei.

Además, el diputado se refirió a la ley "ómnibus" que prepara en secreto el presidente electo, Javier Milei, que se aprobará, según él, "lo más pronto posible" para empezar a resolver los problemas de los argentinos. En este contexto, consideró que el bloque de Unión por la Patria no es un problema si deciden oponerse. "No creo en ese bloque y en esa lógica. Ha funcionado muy poco ese bloque. Entre esos 33 senadores yo avizoro tres grupos: uno que puede seguir respondiendo a Cristina Kirchner, otro que responde a sus gobernadores y otro de independientes. No veo ese bloque de 33 personas obedeciendo a una señora que se fue a vivir a un pueblo del sur", aseveró.

"Para mí somos mayoría de diferentes sectores y provincias porque hay una necesidad de reformas profundas. No creo en la lógica de 1+1", apuntó finalmente Francisco Paoltroni.