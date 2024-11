"No habrá choferes": advierten que peligran los vuelos del fin de semana "por falta de personal"

Si bien el Gobierno viene de echar a más de 15 empleados de Intercargo, que llevaron adelante la medida de fuerza que provocó cancelaciones y demoras en Aeroparque y Ezeiza, y afectó a miles de pasajeros de las aerolíneas Flybondi, Jetsmart, Latam y Gol, desde la Libertad Avanza anticiparon que despedirán a más personal en las próximas horas mientras avanzan con su plan de desregulación y privatización del sector aéreo.

Franco Mogetta, secretario de Transporte, declaró que están investigando a los empleados responsables de las medidas de fuerza, con la intención de expulsarlos de la empresa. Mientras esto ocurre, desde el sindicato Asociación del Personal Aeronáutico (APA) le advirtieron a BigBang que "el sábado y domingo no habrá choferes", lo que provocaría serias demoras e, incluso, cancelación de vuelos tanto en Ezeiza como en Aeroparque.

Franco Mogetta, secretario de Transporte

Este conflicto comenzó cuando, el miércoles pasado, trabajadores de Intercargo realizaron un paro sorpresivo, denominado "asamblea", a raíz de un despido "injustificado" de un trabajador de la empresa estatal por abandonar su puesto, lo que impidió el descenso de pasajeros en Aeroparque y Ezeiza, ya que los aviones quedaron sin servicio de rampas. Como resultado, algunos pasajeros pasaron horas encerrados en las aeronaves sin aire acondicionado, provocando que 19 personas fueran hospitalizadas.

En respuesta, el Gobierno despidió a 15 trabajadores de Intercargo y anunció la desregulación del servicio de rampas. "El derecho a huelga no puede ser la excusa para torturar gente", dijo Mogetta. De esta manera, la Secretaría de Transporte había informado, mediante un comunicado, que Intercargo "desvinculó con causa a los 15 empleados responsables del traslado de pasajeros que incumplieron sus obligaciones en el Aeroparque Jorge Newbery...".

La Asociación del Personal Aeronáutico (APA) reaccionó con más protestas, reteniendo nuevamente a pasajeros en los aviones, lo que provocó que el secretario de Transporte adelantara la intención de privatizar Intercargo, asegurando que la empresa ya está en el proceso de privatización. incluso, advirtió que se ejecutará cuando reciban propuestas viables. Al mismo tiempo, a situación de Aerolíneas Argentinas está bajo análisis.

Demoras y cancelaciones de vuelo tras la medida de fuerza

Las autoridades de la cabecera y los sindicatos se reunirán para discutir un acuerdo salarial, aunque el Gobierno dejó clara su intención de privatizar la empresa. Mogetta afirmó que, de no lograr la privatización, se intentará que los empleados tomen la administración; en caso contrario, la aerolínea cerraría, ya que el Estado -advirtieron- no continuará financiándola. En la reunión de este viernes, los gremios podrán presentar un plan de trabajo. Si este plan no se considera viable, el Gobierno ya avisó que iniciará un "procedimiento preventivo de crisis" para proteger a los pasajeros con vuelos programados en los próximos meses.

En este complejo panorama, el secretario general de APA, Edgardo Llano, destacó que "las personas que fueron despedidas eran todos los choferes, que tanto ayer como hoy tienen franco". "Mañana no van a tener gente y se va a demostrar que los vuelos no van a salir o se van a demorar por falta de personal", confirmó e insistió en diálogo con Radio con Vos: "Queremos que el Gobierno o la empresa dé la explicación de cómo van a atender los vuelos, que el día sábado son muchos más. Ya no teníamos personal y por eso el cambio de horario que le pedían al compañero, y después de eso el lunes vamos a ver cómo vamos a seguir",

Una de las tantas cartas de despido de los empleados de Intercargo

BigBang tuvo acceso a una de las tantas cartas de despido que recibieron los más de 15 empleados echados por el Gobierno, la cual detalla lo siguiente: "Se le notifica que se ha resuelto, a partir del día de la fecha, extinguir el contrato de trabajo que nos vincula...Se arriba a esta decisión luego de analizar la actitud y conducta por Ud. asumida en los GRAVES acontecimientos de público conocimiento, sucedidos en el transcurso del día 06 de noviembre del comente año en las instalaciones del Aeroparque Metropolitano Jorge Newbery, en virtud de la medida de fuerza realizada por parte del personal nucleado en la Asociación del Personal Aeronautico (A.P.A) oportunidad en la que Ud incumplió con los deberes y obligaciones que corresponden a su debito laboral conforme las funciones a su cargo".

Una de las cartas de los despidos en Intercargo

En el documento, firmado por el responsable de Acceso a la Información Pública de Intercargo S.A.U., Angel Guillermo Tagliaferri, señala que "establece el Manual de Misiones, Funciones y Competencias (MMFC) que, en su carácter de chofer, su misión consiste en Conducir el micro/van para el traslado de pasajeros desde el embarque desembarque de la aeronave, detiendo, entre otros deberes, cumplir con las instrucciones recibidas de los supervisores". "Surge con total claridad que Ud. con su indebido y negligente proceder, consistente en su conducta omisiva de dar cumplimiento a los deberes a su cargo para el traslado de pasajeros desde el embarque/desembarque de la aeronave y no arbitrar los medios y acciones a su alcance a los efectos de mitigar o morigerar las implicancias que la medida de fuerza llevada a cabo ocasiono", agrega.

Las Fuerzas Armadas descargando las valijas

Finalmente, la carta de despido remarca que "como consecuencia de tales hechos resultó afectada la atención de numerosos vuelos" y eso "trajo aparejado no solo importantes demoras en la prestación del servicio, sino la GRAVISIMA situación que una importante cantidad de pasajeros entre ellos un gran número de niños, embarazadas, ancianos y personas con capacidades reducidas que al no disponer de vehículos que los transporte han sido retenidos dentro de las aeronaves, resultando legítimamente privados de su libertad. Todo ello ameritó que las autoridades radicaran la pertinente denuncia por ante la autoridad de aplicación".